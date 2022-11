Žreb osmine finala nogometne lige prvakov je odločil, da bodo gledalci spremljali dva velika derbija. Najbolj izpostavljen bo ponovitev finala iz minule sezone med Liverpoolom in Realom iz Madrida. Pred slabega pol leta je zmagal Real Madrid z 1:0 in se veselil 14. naslova evropskega prvaka. »Smo prvaki in kot šampionska ekipa bomo lovoriko skušali ubraniti, saj vsi vedo, kaj nam to tekmovanje pomeni. Liverpool je šampionski klub in na njegovem stadionu je pritisk velik. Povratna tekma bo na Santiago Bernabeuu in vsa Evropa ve, kakšno podporo navijačev imamo na njem. Zaupamo našim igralcem, a svetovno prvenstvo glede priprave nogometašev lahko spremeni marsikaj,« je po žrebu povedal direktor Reala Emilio Butraguieno. Liverpool ima težave v angleškem prvenstvu, kjer je trenutno šele na osmem mestu, v ligi prvakov pa je igral odlično, dosegel pet zmag in bil drugi v skupini le zaradi slabše razlike v golih v medsebojnih tekmah z Napolijem. Februarja bo zanesljivo v boljši formi, kot je trenutno.

Zelo atraktivna tekma se obeta med PSG in Bayernom, saj sta obe ekipi med favoriti za končno slavje. PSG z zvezdniki Lionelom Messijem, Neymarjem in Kylianom Mbappejem še čaka na naslov evropskega prvaka, medtem ko jih imajo Bavarci šest in upajo, da bodo igrali v finalu 10. junija v Carigradu. Bayern je bil edini med 32 klubi v skupinskem delu, ki je zmagal na vseh šestih tekmah, čeprav je igral v skupini smrti z Barcelono, Interjem Milano in Viktorio Plzen. »To bo tekma, v kateri bomo skušali dokazati, da imamo v Parizu trenutno eno najboljših ekip na svetu. Smo pozitivni in samozavestni. Želimo se oddolžiti Bayernu za poraz v finalu pred tremi leti,« je napovedal športni direktor PSG Luis Campos. »PSG bo zahteven tekmec, a Parižani verjetno niso veseli, da bodo igrali z nami,« je menil trener Bayerna Julian Nagelsmann.

V izločilih bojih bosta igrala dva Slovenca, nekdanja reprezentanta. Kevin Kampl se bo z Leipzigom pomeril z Manchester Cityjem, Samir Handanović, ki je v Interju postal rezervni vratar, pa s Portom. Tekmovanje v ligi prvakov se bo nadaljevalo šele februarja prihodnje leto, zato lahko pride so sprememb v formi ekip glede na trenutno stanje, vmes pa bo od 20. novembra do 18. decembra v Katarju še svetovno prvenstvo.

V ligi Evropa bo derbi kar na ravni prvakov med Barcelono, ki je bila tretja v skupini lige prvakov, in Manchester Unitedom, ki je bil drugi v evropski ligi. Slovenski reprezentant Benjamin Šeško se bo s Salzburgom pomeril z Romo slovitega trenerja Joseja Mourinha.