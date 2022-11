Tokratna reprezentančna akcija je le prva stopnička v sklopu priprav na svetovno prvenstvo elitne hokejske skupine v Rigi. »Po turnirju v Budimpešti bo februarja sledil turnir z Italijo, Madžarsko in Južno Korejo, nato pa štiri ali pet tednov pred začetkom SP načrtujemo še po dve tekmi z Italijo, Madžarsko in Francijo, zadnji test pred odhodom v Latvijo pa bomo imeli 9. maja z Dansko,« je nadaljnji načrt priprav slovenske hokejske reprezentance predstavil Dejan Kontrec, generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije.

Že tako na novembrskem reprezentančnem terminu nikoli niso zbrani vsi najboljši slovenski hokejisti, tokrat bo osip še večji kot običajno. Zaradi številnih poškodb, predvsem to velja za hokejiste Olimpije, je imel selektor Matjaž Kopitar do zadnjega veliko telefonskih pogovorov, da je sestavil ekipo, ki bo igrala v Budimpešti. Med izbranci sta tudi Matic Podlipnik in Luka Gračnar, ki sta trenutno brez kluba, v strokovnem vodstvu reprezentance pa je novinec Robert Kristan, ki bo zadolžen za pripravo vratarjev. »Po prvotnem načrtu bi morali igrati na turnirju z Avstrijo in Belorusijo, toda prva se je odločila za močnejši turnir v Nemčiji, druga pa je, kot vemo, kaznovana. Prva možnost je bila, da bi igrali dve tekmi s Francijo v gosteh, vendar smo dobili vabilo madžarske hokejske zveze za turnir v Budimpešti, ki je logistično boljši za nas, pa še tri tekme proti trem različnim reprezentancam bomo igrali. Žal je bilo v zadnjem času veliko težav s poškodbami, tako da je bilo veliko odpovedi. Morda bo koga presenetilo, da je med poklicanimi osem jeseniških hokejistov, vendar zagotavljam, da si igralci, ki so prišli na priprave na Bled, zaslužijo vpoklic,« je pred včerajšnjim večernim treningom dejal Matjaž Kopitar.

Pred odhodom na Madžarsko slovenske hokejiste čakajo štirje treningi na Bledu, njihov kapetan bo najverjetneje Anže Kuralt, ki je tudi najstarejši med njimi. Kopitarjevi izbranci bodo v petek igrali z Italijo, v soboto z Ukrajino, obe tekmi bosta ob 18.30, v nedeljo pa jih čaka še tekma za razvrstitev. V drugi skupini so Madžarska, Francija in Japonska.