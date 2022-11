Ženskam se zašibijo kolena ob pogledu na moškega v uniformi. Tega ne moremo zanikati. Kot sodobni vitezi v sijočih oklepih nas policisti, vojaki in gasilci s svojim pogumom in močjo puščajo brez besed. Prav ta pogum, ki se odraža skozi uniformo, je po mnenju psihologije glavni razlog, da so moški v teh poklicih tako privlačni za nasprotni spol. Kajti za ženske je zelo pomembno, da se ob moškem počutijo varne, uniforma pa je del neverbalne komunikacije, ki sporoča, da so ob njem zaščitene.

Zapeljive fotografije pomagajo otrokom in živalim

Ko nanese beseda na to, katera uniforma se zdi ženskam najprivlačnejša, zmago odnesejo gasilci. In če ste se vprašali, kaj je privlačnejše od gasilca v uniformi, je odgovor zelo preprost – gasilec brez uniforme. To dokazuje legendarni koledar avstralskih gasilcev za prihodnje leto, ki praznuje že 30. rojstni dan. Zasluženi ugled so si člani avstralske gasilske službe pridobili z vsakoletnim zbiranjem denarja za dobrodelne namene s pomočjo poziranja na zapeljivih fotografijah. Čeprav je znesek od nakupa koledarja namenjen številnim dobrodelnim ustanovam, ki se ukvarjajo s pomočjo ljudem, gre največji del za zaščito živali. Tudi letos so postavni gospodje pozirali zgoraj brez, na fotografijah pa so jim tradicionalno družbo delale prikupne živali. Čedni gasilci so pozirali z različnimi vrstami živali, ki potrebujejo pomoč, od hišnih ljubljenčkov, kot so mačke in psi, do konjev, koal in ježev.

Za sloves projekta je najzaslužnejši David Rogers. Da je gasilec v Avstraliji najbolj zaupanja vreden poklic v družbi, gre zahvala predvsem temu, da so možje pripravljeni tvegati svoje življenje, da bi rešili druge ljudi, živali in okolje. Sredstva od prodaje koledarja so v zadnjih tridesetih letih naredila odmeven korak naprej na področju dobrodelnosti. Do danes so s pomočjo koledarja zbrali več kot tri milijone dolarjev, s čimer so financirali številne medicinske raziskave, kot je tista o iskanju boljših metod za zdravljenje hudih opeklin pri otrocih. Poleg tega ima projekt ponosno zgodovino podpiranja zavetišč za domače živali in pomoči avstralskim divjim živalim, ugotavlja Rogers in dodaja, da se mnogi še vedno ne zavedajo, kako dolgo že živi njihova ideja. »Moža, ki sta nastopila v prvih različicah, sta danes upokojena gasilca, nove generacije pa se z enakim navdušenjem in brez kančka sramu postavijo pred objektiv,« je povedal Rogers in dodal, da se, kljub temu da humanitarna zgodba traja že tri desetletja, še ne nameravajo ustaviti. »Dokler je v svetu možnost za napredek in pomoč tistim v stiski, bodo tile postavni fantje pozirali za letni koledar.«