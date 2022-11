Britanski poslanci so vajeni radodarnosti vlad vrste držav, posebno bogatih arabskih kraljevin, ki jih rade vabijo na obisk, med obiski pa zvabijo pred televizijske kamere, da bi jih hvalili. Katar pri tem že dolgo prednjači. Cilj crkljanja otoških poslancev je očiten: popraviti »sloves« Katarja kot kršilca pravic žensk, pripadnikov LGBT-skupnosti in tujih delavcev ter zmanjšati kritiko, povezano z organizacijo bližnjega svetovnega nogometnega prvenstva, ki bo v tej superbogati arabski državi od 20. novembra do 18. decembra.

Mednarodne organizacije za človekove in za delavske pravice že veliko let kritizirajo Katar kot avtokratski režim. Mednarodna delavska organizacija kljub ugotovitvi, da se je položaj dolgo brezpravnih delavcev, ki so večinoma vsi tujci iz skoraj sto različnih držav (domorodni Katarci so »manjšina«, ki tvori samo 15 odstotkov od 2,6 milijona prebivalcev), izboljšal v zakonodaji, opozarja, da v praksi ostajajo velike luknje pri uresničevanju zakonov. Po njenih podatkih je zaradi nesreč pri delu samo v letu 2020 umrlo petdeset delavcev, več kot 500 se jih je hudo poškodovalo, 37.600 pa utrpelo srednje hude in lažje poškodbe. Od leta 2011, ko so v Katarju začeli graditi objekte za bližnje brcanje žoge za naslov svetovnega prvaka, je zaradi nesreč pri delu umrlo več kot 6500 gradbenih delavcev iz tujine, a se je o tem šokantno malo pisalo in govorilo. Posebno v Britaniji, ki je v zadnjih letih, posebej po brexitu, še okrepila odnose s Katarjem.

Nekdanji konservativni premier Boris Johnson je imel pri tem veliko vlogo. Maja letos, ko je bil še na premierskem stolčku, je razglasil celo »strateško investicijsko partnerstvo«, po katerem naj bi Katar, ki ima v Londonu v lasti več nepremičnin kot kralj in krona, v ključne sektorje gospodarstva investiral več kot 11 milijard evrov. Katar je v preteklosti v Britaniji investiral že več kot 46 milijard evrov. Nekatere naložbe so bile zelo kontroverzne. V zadnjih dvanajstih mesecih je Katar vložil veliko denarja tudi v naklonjenost britanskih poslancev. Več kot na primer Združeni arabski emirati in petnajst drugih držav, ki so to počele, skupaj. Od konca lanskega do konca letošnjega oktobra so Katarci za njihove lete v dragem poslovnem razredu, nočitve v razkošnih hotelih z orjaškimi bazeni, pogostitve, na katerih so bili uradniki, ki bdijo nad organizacijo svetovnega prvenstva, vstopnice za konjske dirke in podobno porabili natančno 290.245 evrov. To je skoraj trikrat več, kot so zanje porabili v prejšnjih petih letih. Gre za 34 poslancev, ki so prijavili 40 katarskih »donacij«. Daleč največ med njimi, 22, je poslancev vladajoče konservativne stranke. Podatki parlamenta kažejo, da so poslanci v tem obdobju prijavili za 115.000 evrov katarskih »daril in gostoljubja«.

Ko je hvala lobiranje

Organizacija Transparency International izraža skrajno zaskrbljenost zaradi poslanskega sprejemanja na tisoče evrov vrednega gostoljubja tujih vlad z najmanj vprašljivim odnosom do človekovih pravic, saj to odpira vrata neprimernemu vplivu, čeprav s tem poslanci menda niso kršili pravil. To je vprašljivo, saj so nekateri pogoščeni poslanci v parlamentarnih razpravah »lobistično« hvalili Katar ali preusmerjali pozornost s problematičnih vprašanj. Med njimi je konservativni poslanec Alun Cairns, ustanovitelj parlamentarne skupine za ohranjanje odnosov med Britanijo in Katarjem, ki je v govoru hvalil katarski odziv na humanitarno krizo v Afganistanu. Govor je objavil na twitterju, za dobro mero pa je dodal navedek Nelsona Mandele: »Moč športa spreminja svet.« Za njegovo naklonjenost so Katarci samo letos porabili skoraj 11.000 evrov. V Katarju je bil februarja in marca. Njegov namestnik v skupini poslanskih »oboževalcev« Katarja David Mundell, čigar izlet v Katarju je gostitelje stal 8634 evrov, se je v parlamentu odzval na kritiko poslanskega kolega o kršitvah pravic pripadnikov LGBT-skupnosti rekoč, da bi bilo bolje, če bi se katarski kritiki osredotočili na vprašanja LGBT-skupnosti v poklicnem nogometu v Britaniji. To je toliko bolj zanimivo, ker je bil Mundell prvi nekdanji konservativni minister, ki se je razkril kot gej. Trdil je celo, da so medijska poročila o katarskih kršitvah delavskih pravic brez podlage.

Za največjo cvetko pri obrambi Katarja pa je pred dnevi poskrbel novi zunanji minister James Cleverly, ki je v radijskem pogovoru pozval gejevske nogometne navijače, naj bodo v Katarju, kjer je homoseksualnost po zakonu nekaj kriminalnega, spoštljivi do gostiteljev. Svetoval jim je, naj pokažejo nekaj prožnosti in pripravljenosti za kompromis. Kritiki so mu upravičeno pripisali šokantno gluhost in slepoto.