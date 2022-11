Sponzor za življenje

Res je za polulat smešno, da je eden od sponzorjev podnebne konference Združenih narodov COP27, prve, ki se dogaja v Afriki, podjetje Coca-Cola. Človek mora kar večkrat prebrati. Podjetje, ki na leto proizvede toliko plastenk in aluminijastih pločevink za enkratno uporabo, da bi z njimi lahko zgradili goro, ki bi zasenčila Triglav, pomaga afriški državi Egipt gostiti častitljive predsednice in predsednike sveta Zemlje, njihove delegacije, prevajalke in prevajalce, šoferke in šoferje, frizerke in frizerje, ljubiteljice in ljubitelje različnih pijač, najbrž tudi gaziranih in v plastenkah, da se bodo nekaj dni častno in uglajeno pogovarjali o podnebnih spremembah, ki grozijo, da nam bodo kmalu vzele vsako drobceno radost tega življenja, sladkor, kofein, klik pločevinke, ko odpreš pivo, poln zamrzovalnik in brezskrbno spremljanje smučarskih poletov.