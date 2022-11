Po Carlosu Alcarazu je teniški svet dobil še enega najstnika, rojenega leta 2003, ki je v letošnjem koledarskem letu zmagal na turnirju serije masters 1000. Holger Rune je bil namreč v finalu s 3:6, 6:3, 7:5 boljši od Novaka Đokovića ter mu preprečil sedmo lovoriko v Parizu. Danec je v zadnjem mesecu v izjemni formi, saj se je na vseh štirih turnirjih v Sofiji, Stockholmu, Baslu in Parizu, na katerih je nastopil, uvrstil v finale. Po dvakrat je zmagal in izgubil, na najnovejši svetovni lestvici pa se je prebil med najboljšo deseterico. Včeraj se je uvrstil na njen rep, hkrati pa je po poškodbi Carlosa Alcaraza prva rezerva za nastop na sklepnem turnirju najboljše osmerice, ki se bo v nedeljo začel v Torinu. Nastop na turnirju najboljših mladih igralcev je v Milanu odpovedal.

Holger Rune je navdušil v najtežjih trenutkih dvoboja, ko je pokazal svoj zmagoviti karakter in nepopustljivost. Proti motiviranemu Đokoviću je namreč rešil kar deset od dvanajstih žogic za odvzem servisa, od tega šest v zadnji igri, v kateri je serviral za lovoriko. Poleg tega je dobil vse tri točke, ko je imel možnost breaka. Postal je najmlajši zmagovalec pariškega turnirja po Borisu Beckerju leta 1986. Izpostavimo še, da je Novak Đoković izgubil prvič v finalu turnirja serija masters 1000, ko je dobil prvi niz. Pred tem je zmagal kar tridesetkrat.

Novak Đoković je športno priznal poraz, se priklonil novemu teniškemu nesmrtniku ter o njegovem uspehu govoril z izbranimi besedami. »Nisem zadovoljen, ker si me premagal. Sem pa zadovoljen, ker si predan tenisu in imaš izjemen karakter,« je sporočil Novak Đoković tekmecu, za katerega na vsakem koraku skrbi trener Patrick Mouratoglou. Francoz grških korenin je lastnik ene najboljših teniških akademij na svetu, v svoji karieri pa je skrbel za številne najboljše igralke na svetu. Izpostavimo Sereno Williams in Simono Halep, ki se je v zadnjih tednih znašla v težkem položaju po dopinški aferi.

Kot smo poročali med turnirjem, je Rune v prvem krogu proti Stanu Wawrinki rešil tri zaključne žogice. Čeprav je bil po prihodu iz Basla zelo izčrpan, je zbral dovolj moči, da je ugnal Švicarja, nato pa na zmagoviti poti v Parizu še pet igralcev iz elitne deseterice – Poljaka Huberta Hurkacza (na včerajšnji lestvici je sicer izpadel iz deseterice), Rusa Andreja Rubljova, Carlosa Alcaraza, Kanadčana Felixa Augerja Aliassima (pred porazom je zmagal na 16 dvobojih zapored) ter Novaka Đokovića (prekinil je niz 13 zaporednih zmag Srba).

»Odkar pomnim, sem te spremljal, te preučeval, se s tabo tudi fotografiral. Zdaj sem te celo premagal. Ne morem verjeti, kako se stvari hitro odvijajo,« je izbrane besede srbski teniški legendi vrnil Holger Rune. »Če bi mi pred dvema tednoma rekli, da se bom še letos uvrstil med najboljših deset igralcev na svetu, bi vas vprašal, ali ste padli na glavo,« je dejal Danec. »Dvanajsta igra tretjega niza proti Novaku Đokoviću je bila moja daleč najbolj stresna v karieri. Ponosen sem, da sem jo dobil.«