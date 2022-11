Karierni sejem na kamniškem koncu

Podjetniški klub Kamnik, Zadruga KIKštarter in Občina Kamnik 17. in 18. novembra od 8. do 18. ure v Športni dvorani Kamnik organizirajo Karierni sejem na Kamniškem. Namen sejma je, da mladim predstavijo možnost zaposlitve in kariernega razvoja v podjetjih, ki svojo dejavnost opravljajo v Kamniku in bližnji okolici. Kamničane želijo spoznati s podjetniki, ki vodijo uspešna podjetja, predstaviti njihove dejavnosti in pri Kamničanih vzbuditi zavedanje, da so jim perspektivna delovna mesta na voljo tudi v domačem kraju. Na neformalno povabilo so se že odzvale osnovne šole, ki so potrdile, da bodo sejem obiskali učenci 8. in 9. razredov, organizatorji pa pričakujejo tudi srednješolce in študente.