Študentje predstavili projekt Misli za Kamnik

Še vse do 9. novembra bo v Kreativni četrti Barutana na ogled nabor rešitev za nekatere prostorske izzive, s katerimi se srečuje Kamnik in so bili del naloge za študente od 1. do 5. letnika ljubljanske fakultete za arhitekturo, ki obiskujejo Seminar Zorc pod mentorstvom doc. Mitje Zorca. Projekt Misli za Kamnik je nastal v sodelovanju z občino, ki meni, da velja rešitvam študentov nameniti posebno pozornost.