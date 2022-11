V družbi šakalov in medveda

Na Golem Brdu so uredili prvo učno pot za otroke v občini Medvode, ki poteka po gozdu in je polna presenečenj. Rdeča nit so pustolovščine koconogega čuka Valentina, otroci pa na poti ob interaktivnih nalogah spoznavajo tudi druge ogrožene živalske in rastlinske vrste v osrčju Polhograjskega hribovja.