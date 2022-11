In zakaj vam to sporočamo? Čisto preprosto. Ker bo veliki borec za slovenske otroke Aleš Primc enkrat te dni prišel na plan z domislico, da slovenska dekleta popijejo čisto preveč alkohola in da to za rodnost zagotovo ne pomeni nič dobrega in da je čisto okej, če se ga fantje na veselici napijejo kot kante, da pa bi kakšno dekle spilo kozarček preveč, je nedopustno, ker potem ziher še nekaj let ne bo otrok, skoraj ziher pa nikoli. In ja, če se slučajno sprašujete, za kaj pri vsem skupaj gre – za otroke gre. Itak.