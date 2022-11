Ob tem njihovi člani kandidirajo tudi na drugih listah ali listah drugih strank, in sicer v desetih občinah, v Mestni občini Celje pa imajo skupno koalicijsko listo za mestni svet s stranko Levica. Podprli so tudi 12 neodvisnih kandidatov oziroma kandidatov drugih strank za župana, »ta številka pa se bo verjetno še spremenila,« je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani povedala Urša Zgojznik.

Spomnila je, da je stranka Vesna nastala iz civilnih gibanj, zato so in bodo tudi na lokalnih volitvah podprli pobude, »ki so zrasle na lokalnem nivoju«. Podpredsednik Vesne in koordinator aktivnosti za lokalne volitve Klemen Belhar pa je dodal, da so bile med kriteriji, koga bodo podprli, tudi okoljske politike kandidatov in list.

»Mnoge politike, ki se tičejo tako EU kot države, se prenesejo na lokalno raven. Če se dotaknemo vprašanja ogrevanja, električne energije in stvari, ki se zdaj zdijo zelo geopolitične, so na koncu to tipični lokalni problemi,« je povedal Belhar in dodal, da imajo zeleni rešitve zanje.

»Energija in toplota za vse«

Stranka Vesna bo imela lastne kandidate za župane in županje v občinah Kobilje, Ljubljana, Mokronog - Trebelno, Moravske Toplice, Turnišče in Vrhnika. V Ljubljani za županjo kandidira Jasminka Dedić. Med kandidati za župana drugih strank in list pa v mestnih občinah podpirajo Josipa Rotarja v Mariboru, Matijo Kovača v Celju in Klemna Miklaviča v Novi Gorici.

Podpirajo tudi kočevskega župana Vladimirja Prebiliča, ki je bil njihov kandidat v prvem krogu predsedniških volitev. V drugem krogu predsedniških volitev pa sicer ne bodo podprli nobenega izmed kandidatov, je povedal sopredsednik zelene stranke Vesna Uroš Macerl.

Vesnin program na lokalnih volitvah zajema zavzemanje za energijo in toploto za vse, rešitve pa vidijo v izgradnji skupnostih sončnih elektrarn, ogrevanju z biomaso ter energetski sanaciji občinskih in drugih javnih objektov. Želijo spodbujati samooskrbo s hrano in ekološko pridelavo hrane. Na področju stanovanjske problematike se bodo zavzemali za dostopna stanovanja za vse, na področju prometa pa za trajnostno mobilnost.