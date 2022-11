Kot so danes sporočili s Policijske uprave Maribor, so bili policisti obveščeni o tatvini v stanovanjski hiši v okolici Kidričevega v začetku novembra. Do hiše, v kateri je bila tedaj starejša oškodovanka, je okoli 10. ure pristopila ženska, ki je povprašala po ostalih družinskih članih in prosila za vodo.

Ko ji je oškodovanka želela natočiti vodo, je ženska vstopila v hišo in oškodovanko vprašala, kje spi, pri tem pa začela brskati po njenih omarah. Čeprav je oškodovanka žensko opozorila, da tam nima kaj početi, je tujka odšla še v drugo nadstropje, v hišo pa je vstopil tudi moški in odšel za žensko. Po nekaj časa sta hišo zapustila.

Ukradla gotovino in zlatnino

Policisti so bili obveščeni o dogodku ob kasnejšem prihodu družinskih članov. Ti so namreč ugotovili, da sta neznanca iz hiše odtujila gotovino in zlatnino. Policisti so nato v okolici Gorišnice ustavili osebni avtomobil hrvaških registrskih označb z dvema hrvaškima državljanoma, ki sta ustrezala opisu osumljencev. Med zbiranjem obvestil so opazili, da je eden od osumljencev odvrgel predmet, ki bi lahko izviral iz kaznivega dejanja.

Na podlagi zbranih obvestil so policisti v nadaljevanju obema odvzeli prostost zaradi suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine in jima odredili pridržanje. Zoper tujca sledi kazenska ovadba na okrožno državno tožilstvo na Ptuju.

Policisti ob tem pozivajo javnost k previdnosti in preventivnim ukrepom. Ljudem svetujejo, da so pozorni na sumljiva vozila in osebe v okolici svojega doma ter da o tem obvestijo policijo na telefonsko številko 113. Vedno naj zaklepajo vrata, zapirajo okna in doma ne hranijo večjih vsot denarja. Neznancev naj ne spuščajo v svoj dom, pogovor z njimi pa naj opravijo na varni razdalji. V pogovorih s sumljivimi osebami naj vzbujajo prepričanje, da niso sami doma.

»Ko vas ni doma, imejte v hiši oziroma stanovanju prižgano luč in se dogovorite s sosedi, naj bodo pozorni tudi na vaš dom,« še svetujejo policisti.