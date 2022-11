Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Liter dizla bo na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem obdobju 1,718 evra na liter, kar pri 50-ih litrih znese 85,90 evra. Če ne bi regulirali cen dizla in hkrati potrošnike oprostili plačila okoljskih dajatev, bi za liter dizla bilo potrebno odšteti okoli 1,875 evra na liter. Pri 50-ih litrih bi plačali 93,75 evra, kar pomeni, da pri 50-litrskem tanku pri točenju dizla potrošnik prihrani 7,85 evra.

Za liter 95-oktanskega bencina bo na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,482 evra na liter, pri 50-ih litrih to znese 74,10 evra. Če ne bi regulirali cen NMB 95 in hkrati potrošnike oprostili plačila okoljskih dajatev, bi po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter NMB 95 bilo potrebno odšteti okoli 1,588 evra na liter. Potrošnik bi za 50 litrov plačal 79,40 evra, kar pomeni, da pri 50-litrskem tanku pri točenju 95-oktanskega bencina potrošnik privarčuje 5,3 evra.

Za liter kurilnega olja bo v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,401 evra na liter. Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.401 evro (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja in hkrati potrošnike oprostili plačila okoljskih dajatev, bi bilo potrebno odšteti okoli 1,498 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1.000 litrov plačal 1.498 evrov, kar pomeni, da pri 1.000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 97 evrov.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto.