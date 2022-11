Voditelji bodo sodelovali na dvodnevnem političnem vrhu, za katerega številni upajo, da bo prinesel dodaten veter v jadra političnem delu boja proti podnebnim spremembam. V Egiptu pričakujejo okoli 110 predsednikov in premierjev, v imenu Slovenije se vrha udeležuje predsednik Borut Pahor, ki bo danes tudi nagovoril voditelje.

Kot so sporočili iz Pahorjevega kabineta, bo predsednik v osrednjem nagovoru na panelu voditeljev potrdil slovenske zaveze glede omejevanja segrevanja ozračja ter razvojne in humanitarne pomoči najbolj ranljivim po svetu. »Predsednik republike bo sodeloval na okrogli mizi na temo prehranske varnosti, na kateri bo opozoril na povezanost prehranske varnosti z varovanjem okolja in biotske raznolikosti ter na okrogli mizi o izobraževanju za podnebne spremembe,« so navedli v kabinetu.

Voditelji bodo predvidoma spodbudili k povečanju naporov za blaženje podnebnih sprememb kot tudi prilagajanja nanje ter k mobilizaciji ustreznega podnebnega financiranja za izvajanje ukrepov, so še zapisali. Pahor bo sicer v Egiptu opravil tudi dvostranske pogovore v podporo kandidaturi Slovenije za varnostni svet ZN 2024/25, so še zapisali.

Cilj omejitev segrevanja na 1,5 stopinje Celzija

Podnebna konferenca COP27, ki bo potekala do 18. novembra, neformalno velja za »afriški COP«. Poudarek bo namreč na izzivih, s katerimi se v luči podnebnih sprememb soočajo države v razvoju, med pomembnejšimi vprašanji bo zagotavljanje finančne pomoči tem državam.

Cilj je omejitev segrevanja na 1,5 stopinje Celzija, kot so se države podpisnice zavezala v pariškem sporazumu iz leta 2015. A v zadnjem letu so boj proti podnebnim spremembam zasenčile druge globalne krize, kot so visoka inflacija, energetska in prehranska kriza ter vojna v Ukrajini.

Egipt je voditelje pred začetkom konference pozval, naj se držijo danih obljub. Razvite države so se leta 2009 med drugim zavezale, da bodo do leta 2020 letno zagotavljale 100 milijard dolarjev za pomoč revnejšim državam pri boju s podnebnimi spremembami. Kot navaja francoska tiskovna agencija AFP, te obljube v veliki meri ostajajo neizpolnjene.

Von del Leyen: Podnebne spremembe so največji izziv

Ob zbiranju voditeljev v Šarm el Šejku je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poudarila, da je treba narediti vse za izpolnitev zaveze iz pariškega sporazuma in segrevanje ozračje omejiti na 1,5 stopinje Celzija. »Soočamo se s številnimi izzivi, a podnebne spremembe so največji,« je zapisala na Twitterju. Predsednica komisije, ki se prav tako mudi v Egiptu, je spomnila na številne ukrepe, ki jih je uvedla EU. Ocenila je, da je unija na »pravi poti«.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je voditelje je pozval k sodelovanju. V luči številnih hkratnih kriz, pri čemer je poleg gospodarskih in političnih omenil še pandemijo covida-19, je Guterres izpostavil, da je svet »v bitki življenja«.

Voditelje je k ukrepanju v blogu pozvala tudi predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde. Pohitritev prehoda na obnovljive vire energije lahko omeji tveganja za velik skok cen, je izpostavila.