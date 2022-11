Pred hrvaškim sodiščem se je zaradi tihotapljenja kokaina v zadnjih dveh letih znašlo kar pet brazilskih državljanov. Prejšnji teden je ta »čast« doletela 45-letno Felix Borges da C., ki je v fazi spremembe spola in se deklarira kot ženska. Brazilka je bila carinikom sumljiva že v Lizboni, prek katere je iz Sao Paola letela v Zagreb. Instinkt jih ni pustil na cedilu. Med carinskim nadzorom so jo izločili iz vrste čakajočih na vstop v državo, saj so med pregledom v njeni torbi našli 24 kapsul z 240 grami droge. Po poročanju hrvaškega časnika Jutarnji list je Brazilka te po naravni poti izločila že na samem poletu. Petinštiridesetletnico so pospremili na stranišče, posebej namenjeno takim primerom, in čakali. Tam je izločila še dodatnih 31 kapsul oziroma 310 gramov kokaina. »Prostor je zajel neprijeten smrad. Brazilka pa je zmedeno gledala tako v policiste kot carinike,« so v časniku opisali ne povsem običajen prizor. Tihotapki je bilo nemudoma jasno, da se je znašla v brezizhodni situaciji, a se je povsem prisebno (in edino pravilno) odločila za obisk bolnišnice. Če bi namreč v njenem trebuhu počila le ena od kapsul, bi najverjetneje umrla od zastrupitve. Rentgen je pokazal na še več tujkov v njenem prebavnem traktu, sčasoma jih je izločila še 62, skupno 117 s težo 1,17 kilograma.

Kokain tudi v spodnjem perilu

Felix je bila pred organi pregona molčeča, kaj veliko pa se ni razgovorila niti pred preiskovalno sodnico. S pomočjo prevajalca je le povedala, da jo je v tihotapljenje droge potisnila revščina ter da je po poklicu krojačica. Koliko naj bi bila plačana za svoje nevarno početje, 45-letnica ni povedala, kakor tudi ne, komu je bila droga namenjena. Hrvaški mediji so poročali, da je bila na sodišču neobičajno mirna, čeravno je vedela, kakšna pot jo čaka. Zaradi begosumnosti je sodnica zanjo odredila pripor, ki ga bo, čeprav spola še ni spremenila, se pa deklarira kot ženska, Felix preživela v ženskem delu zapora.

Kot že omenjeno, je Felix že peta državljanka Brazilije, ki so jo v zadnjih dveh letih na letališču Franja Tuđmana prijeli zaradi tihotapljenja kokaina. Zgodbe deklet, običajno gre za mlajše ženske, so si dokaj podobne. Kapsule oziroma zavitke, polne kokaina, pogoltnejo že v domovini, a ker jih na Hrvaško večina potuje z vsaj enim postankom, se lahko pot zavleče tudi do dvajset ur. Pred tem vzamejo tablete za umirjanje želodca, na cilju pa drogo izločijo s pomočjo odvajala. Običajno potujejo z zelo malo prtljage, čeprav naj bi na Hrvaškem ostale več tednov. Očitno se ne znajdejo toliko, da bi s seboj vzele vsaj zobno krtačko in malo več oblačil, da ne bi bile sumljive že na prvi pogled. Lani so na letališču prijeli še 25-letno »mulo«, ki je kilogram droge skrila v modrc in spodnje hlačke. Za svoje delo in nevarnost, ki preži nanje, dobijo zelo nizko plačilo, a visoko za standarde držav, iz katerih prihajajo. Zadnja leta se za take nezakonite posle odloča vse več (mladih) žensk, nekatere pa vanje prisilijo z izsiljevanjem.