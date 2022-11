Na sedežu Uefe v švicarskem Nyonu so danes izžrebali pare šestnajstine finala lige prvakov. Da bi se v prvem krogu izločilnih bojev lahko pomerili velikani evropskega nogometa, je napovedoval že žreb skupinskega dela, dodatno pa je karte premešal še razplet prvega dela tekmovanja. Po eni strani sta sicer izpadla velikana Barcelona in Juventus, ki sta se preselila v evropsko ligo, pa tudi Atletiko Madrid, ki je celo izpadel iz vseh evropskih tekmovanj. Po drugi strani pa so možnosti razburljivejšega žreba povečali zlasti Liverpool, Inter, AC Milan, Dortmud in PSG, ki so vsi z drugim mestom v svojih skupinah pristali v bobnu izzivalcev.

Med najbolj izpostavljenimi pari je zagotovo ponovitev finala minule sezone med Liverpoolom in Realom iz Madrida. Madridčani so pred dobrimi petimi meseci in pol slavili z 1:0 ter se še 14. veselili najbolj prestižne klubske lovorike. Liverpool je sicer na večni lestvici tretji s šestimi naslovi.

Zelo zanimiv bo tudi obračun PSG in Bayerna iz Münchna, ki sta prav tako med glavnimi kandidati za končno slavje. Parižani z Lionelom Messijem, Neymarjem in Kylianom Mbappejem še čakajo na prvo lovoriko, medtem ko Bavarci lovijo svojo sedmo.

Preostali pari osmine finala so Brugge - Benfica, Milan - Tottenham, Eintracht Frankfurt - Napoli ter Borussia Dortmund - Chelsea.

Od Slovencev sta v skupinskem delu lige prvakov letos sodelovala tudi Benjamin Šeško in Jan Oblak. Slednji je po četrtem mestu v skupini B že končal evropske nastope, Šeško pa se je s Salzburgom po tretjem mestu v skupini E uvrstil v izločilne boje evropske lige.

Prve tekme osmine finala lige prvakov bodo na sporedu 14., 15., 21. in 22. februarja 2023, povratne pa 7., 8., 14. in 15. marca.

Žreb četrtfinalnih in polfinalnih parov bo nato 17. marca, četrtfinalni obračuni pa bodo na sporedu 11., 12. s prvimi ter 18. in 19. aprila s povratnimi tekmami. Prvi polfinalni tekmi bosta 9. in 10. maja, povratni pa teden dni pozneje. Finale bo 10. junija v Istanbulu.

Izžrebani pari osmine finala:

RB Leipzig (Nem): Manchester City (VB)

Club Brugge (Bel): Benfica (Por)

Liverpool (VB): Real Madrid (Špa)

AC Milan (Ita): Tottenham (VB)

Eintracht Frankfurt (Nem): Napoli (Ita)

Dortmund (Nem): Chelsea (VB)

Inter (Ita): Porto (Por)

PSG (Fra): Bayern München (Nem)