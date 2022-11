Že vse od sobote popoldan, ko so na težko dostopnem terenu v bližini kraja Castelpagano di Apricena v južnoitalijanski pokrajini Apulija našli razbitine strmoglavljenega helikopterja, v katerem je življenje izgubilo sedem ljudi, preiskovalci italijanske agencije za varnost prometa na terenu iščejo odgovor na vprašanje, zakaj se je nesreča sploh zgodila. Njihovo delo je postalo toliko težje, saj helikopter ni imel črne skrinjice, na katero so računali, poroča portal Foggia Today. Da bi se to lahko zgodilo, saj veljavna letalska zakonodaja ne zahteva namestitve tovrstnega zapisovalnika podatkov na krovu letala, kakršnega je bilo udeleženo v nesreči, je že včeraj dal vedeti lokalni tožilec Ludovico Vaccaro. Preiskovalno ekipo sestavljajo inženir aeronavtike, pilot, kot svetovalca pa je tožilstvo angažiralo še univerzitetnega profesorja, poznavalca letalskih nesreč.

Italijansko državno tožilstvo je sicer že včeraj proti neznanim osebam sprožilo preiskavo zaradi suma nenaklepne povzročitve nesreče in večkratnega uboja. Najverjetnejši vzrok nesreče je slabo vreme, saj se je takrat nad območjem razbesnelo več neviht, zelo slaba je bila tudi vidljivost, poročajo italijanski mediji. Obenem pa (še) ne morejo izključiti tehnične napake.

Včeraj so trupla sedmih žrtev – dveh pilotov, lokalnega zdravnika ter štiričlanske slovenske družine – prepeljali v mrtvašnico v mesto San Severo, kjer so jih še uradno identificirali. Po navedbah tožilca Vaccare bodo najverjetneje opravili obdukcijo na truplih pilotov, na ostalih pa ne.

Kdo je dal dovoljenje za vzlet?

Neodgovorjeno ostaja tudi vprašanje, kdo je v tako slabih vremenskih razmerah sploh dovolil polet, kar se sprašuje tudi Francesco Nardelli, oče 39-letnega pilota Andree Nardellija, ki je umrl v strmoglavljenju. »Vreme je bilo na območju tako slabo, da so v petek let odpovedali. Vsi so vedeli, da so razmere daleč od idealnih. Bogve, kdo je odobril vzlet, morda nadzorni stolp,« je spregovoril za italijanske medije. Francesco Nardelli je obiskal prizorišče nesreče, v kateri je izgubil sina. Dejal je, da je ta svoje življenje posvetil poletom, pa še, da je bil izkušen pilot.

Štiričlanska slovenska družina iz Ljubljane je v petek poletela na izlet na Tremitske otoke in bi se morala še isti večer vrniti nazaj v Foggio. Zaradi neugodnih vremenskih razmer so morali polet preložili na soboto zjutraj, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. A na celino niso nikoli prispeli. Kakšno uro po vzletu, 40 kilometrov pred ciljem, je helikopter okoli enajstih v soboto dopoldan blizu Foggie izginil z radarjev. Po obsežni iskalno-reševalni akciji so razbitine našli na težko dostopnem terenu. Strmoglavljenja ni preživel nihče.