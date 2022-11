Pred tem sta se v New Yorku med strelce za goste v drugi tretjini vpisala Matt Luff in Pius Suter, Detroitu pa je po zaostanku z 0:2 v uvodni tretjini uspel popoln preobrat.

Nemški branilec Moritz Seider je k zmagi dodal dve podaji, vratar srbskih korenin Američan Alex Nedeljkovic pa je za tretjo zaporedno zmago rdečih kril zaustavil 27 strelov.

»Trenutno se res dobro počutim glede svoje igre. Ko pa obenem premagaš še dobro ekipo, je to dodatna spodbuda za naprej,« je po tekmi dejal Nedeljkovic.

Domačo ekipo sta v vodstvo povedla Kaapo Kakko in Mika Zibanejad, vratar Jaroslav Halak pa je zbral 33 obramb.

Toronto Maple Leafs so v Raleighu s 3:1 premagali Carolina Hurricanes, odločilni gol po izenačenju na 1:1 pa je v zadnji tretjini dosegel John Tavares.

Pred domačimi navijači so klonili tudi Anaheim Ducks; na gostovanju v Kaliforniji so bili s 5:3 uspešnejši Florida Panthers. Tekma je bila izenačena do izida 2:2, nato pa so na sceno stopili gosti.

Sam Reinhart je v zadnji tretjini zadel dvakrat, Carter Verhaeghe pa se je med strelce vpisal še na tretji zaporedni tekmi. Brandon Montour je dodal gol in tri podaje, za panterje, ki so z zmago končali štiri tekme v gosteh, pa je enkrat zadel še Sam Bennett.

Za Anaheim, ki je pred tem dobil tri od zadnjih štirih tekem, je Ryan Strome dosegel gol in podajo, vratar John Gibson pa je zbral 41 obramb.

Slovenski zvezdnik Anže Kopitar bo s kralji spet na led stopil v sredo, ko bo v Los Angelesu s soigralci gostil moštvo Minnesota Wild.