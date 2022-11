Kljub neprepričljivi igri so nogometaši Olimpije v 16. krogu državnega prvenstva vknjižili še 13 zmago. Za to je poskrbel Svit Sešlar, ki je v prvem polčasu dosegel edini gol na tekmi proti Radomljam. Ljubljančani so tako zadržali enajst točk naskoka pred najbližjim zasledovalcem Celjem, ki je bil uspešen proti Gorici. Na tretje mesto je po remiju proti Domžalam zdrsnil Koper, na četrto pa po prepričljivem porazu proti Mariboru Mura. Bravo se je z zmago proti Sežani v izdihljajih tekme odlepil od spodnjega dela lestvice, kjer se bodo za obstanek očitno udarili Radomlje, Gorica in Sežana.

Iličić do prvega gola

Stadion Ljudski vrt, v katerem se je zbralo kar 7250 gledalcev, je prvič po povratku lahko pozdravil Josipa Iličića. V igro proti Muri je vstopil v 77. minuti in kljub vidni slabi fizični formi dokazal nogometno mojstrstvo. V 87. minuti je po preigravanju izsilil enajstmetrovko in jo tudi realiziral. A Maribor je navijače navdušil že pred tem, saj je semafor pred vstopom Iličića kazal izid 4:1. Večino dela je opravil v prvem polčasu, ki ga je dobil s 3:1, dva gola pa dosegel še v drugem.

»Videlo se je, da so igralci motivirani in željni uspeha. Ko je pristop takšen, je vse lažje. V prvem polčasu smo bili agresivni in to zadržali tudi v drugem. Potrebovali smo tako predstavo. Že pred tekmo smo si rekli, da je lahko to tekma preobrata v sezoni. A zdaj moramo ostati z nogami trdno na tleh in garati še naprej. Do konca jesenskega dela so ostali še štirje krogi in cilj je, da dobimo vse štiri tekme. Iličić? V kratkem času, ki sem mu ga namenil, je pokazal, kakšen nogometni mojster je. Čim prej mora priti v pravo fizično formo, česar se dobro zaveda,« je zadovoljstvo po visoki zmagi za Šport TV izrazil trener Maribora Damir Krznar.

Olimpija neprepričljiva

Čeprav so bili nogometaši Radomelj pred obračunom proti Olimpiji brez zmage na kar 12 zaporednih tekmah, so se v obračun s favoriziranim nasprotnikom podali pogumno. Ljubljančani so po podaji Maria Kvesića in golu Svita Sešlarja, že njegovega šestega v sezoni, sicer hitro povedli in imeli v prvem polčasu še nekaj priložnosti za povečanje vodstva, a so nato v drugem padli. Radomljani so grozili z izenačenjem, a je zmaje kot že ničkolikokrat v letošnji sezoni z izjemnimi posredovanji reševal vratar Matevž Vidovšek, ki je bil eden najbolj zasluženih, da se je Olimpija domov vrnila z novimi tremi točkami.

»Zgodaj smo dosegli prvi zadetek, a bi nato morali še kakšnega. Če tega ne narediš, te lahko ena napaka stane treh točk. Na splošno nisem preveč zadovoljen s tekmo, saj lahko in moramo igrati bolje, še posebej, če ekipa premore veliko kakovosti. V nogometu in življenju na splošno je tako, da se lahko malo umiriš, ko ti gre dobro in vodiš. Da se psihološko zadovoljiš. Tega si ne smemo dovoliti in moramo na tem delati. Iskati moramo še drugi, tretji, četrti... gol, saj samo tako napreduješ in konec koncev izkažeš spoštovanje nasprotniku,« je povedal trener Olimpije Albert Riera.