»Miren sem,« je le nekaj ur pred dirko življenja dejal Francesco Bagnaia. Vedel je namreč, da mu za naslov motociklističnega svetovnega prvaka na zadnji dirki v Valenciji zadošča že 14. mesto. »Sedaj sem presrečen,« je dejal po dirki, na kateri sicer ni bil v ospredju, a z devetim mestom še vedno dovolj hiter, da je pokoril svetovno konkurenco. Prvič v svojem življenju, potem ko je v motoGP začel dirkati šele leta 2019. Da je iz pravega testa, pa je dokazal že lani, ko je bil na koncu drugi, 26 točk za Francozom Fabiom Quartararojem.

»Italijan sem, kar pomeni, da sem vraževeren,« zase pravi 25-letni Torinčan, ki je zadnje dni pred dirko preživel v napetosti, zavedajoč se, da še vedno obstaja možnost za poraz. Ali prevedeno, njegov najbližji zasledovalec Quartararo bi moral zmagati, on pa najverjetneje odstopiti. Zavedal se je, da je takšen scenarij malo verjeten, prav tako pa tudi, da mora dirko odpeljati pametno, brez pretiranega tveganja, a še vedno dovolj hitro. Predvsem pa 100-odstotno zbrano. Bagnaia je sicer produkt motociklistične akademije VR46, ki jo je ustanovil sedemkratni svetovni prvak Valentino Rossi. V akademiji si je izoblikoval karakter, postal je psihično trdnejši. Prav ta Italijan še danes dobro pomni leto 2006, ko je na zadnji dirki sezone izpustil iz rok naslov svetovnega prvaka, potem ko je padel, Američan Nicky Hayden pa je nato nadoknadil osem točk zaostanka. Francesco je šele drugi dirkač iz te akademije, ki je postal svetovni prvak. Kot prvemu je to leta 2017 uspelo Francu Morbidelliju.

Doslej največji uspeh voznika Ducatija je bil naslov prvaka v moto2, potem ko je v sezoni 2018 slavil osem zmag in 12-krat stal na zmagovalnih stopničkah, kar je bila tudi vstopnica v kraljevski razred. Ducatiju bo zvest tudi v prihodnjih dveh sezonah, le novega tovarniškega dirkača bo imel, saj bo Enea Bastianini zamenjal Jacka Millerja. Prav lahko pa bi se zgodilo, da leto 2022 ne bi bilo njegovo leto. 5. julija je bil namreč na Ibizi z avtom vpleten v nesrečo, potem ko je zgodaj zjutraj zapuščal nočni klub. Preiskava je pokazala, da je imel v krvi trikrat več alkohola, kot je dovoljeno v Španiji. Kot je sam dejal, je proslavljal zmago na dirki v Assenu in spil preveč, saj pitja alkohola ni vajen. Imel je srečo v nesreči, da to na nadaljevanje dirkaške sezone ni vplivalo.

Njegov vzdevek je Pecco. Z razlogom. »Moja sestra je od mene starejša 20 mesecev. Ko sva bila otroka, ji je bilo izgovoriti ime Francesco težko, zato me je klicala Pecco, Pecco! Vzdevek mi je bil všeč in se je ohranil,« se spominja svetovni prvak. Zase pravi, da je dober kuhar, ki rad eksperimentira, a zaradi ustrezne fizične pripravljenosti testenine ne smejo biti prepogosto ne meniju. Sprošča se tako, da na kavču gleda televizijo, naravnost obožuje pa Harryja Potterja, Gospodarja prstanov in Vojno zvezd. Ko je bil mlajši, je igral nogomet, košarko, smučal in deskal na snegu, še danes pa ge je moč videti na nogometnem stadionu v Torinu, ko navija za Juventus. Prav tako je velik navijač sedemkratnega svetovnega prvaka v formuli 1 Lewisa Hamiltona. Ljubi živali, doma ima psa. Dirkaška kariera ga je naredila za premožnega, njegova letna plača je 750.000 ameriških dolarjev, na njegova vrata pa trka vse več pokroviteljev. Naokrog se tako prevaža z lamborghinijem aventadorjem, ki mu ga je italijanska družba dala v uporabo; stane 875 dolarskih tisočakov. Kolegi pa ga poznajo predvsem kot moticiklista, ki rad zamenja številko na motorju. Na začetku kariere je bila to številka 41, saj je bil navijač Noriyukija Hage, nato je v spomin na še enega otroškega idola Troya Baylissa izbral številko 21, leta 2017 presedlal na 42 ter z letom 2019 in prvo sezono v motoGP začel dirkati s številko 63. Glede na velikanski uspeh je malo verjetno, da jo bo v kratkem zamenjal. Ne pozabite, je vražaveren.