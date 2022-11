V moški konkurenci je Poljak Dawid Kubacki nadaljeval tam, kjer je sklenil poletno sezono kot skupni zmagovalec velike nagrade. 32-letni Poljak je na navdušenje domačih navijačev suvereno zmagal na obeh tekmah v povsem različnih vremenskih razmerah. Potem ko so Slovenci v soboto razočarali, saj je bil najboljši Peter Prevc na 17. mestu, so včeraj zelo popravili vtis kot ekipa. Anže Lanišek je z drugim mestom že v kvalifikacijah nakazal dobro dnevno formo, ki jo je suvereno potrdil na tekmi, ko je zaostal le za Kubackim, ki je bil oba dneva razred zase. Po slabšem nastopu v soboto je ostal miren in se ni ukvarjal z vremenskimi razmerami. »Pokazal sem boljše skoke kot v soboto, a so bili še daleč od najboljših. Skakalnica v Visli mi ustreza, saj je treba uporabiti veliko moči v nogah. To se najbolje vidi pri Kubackem, ki zmaga, čeprav dela tehnične napake, a vse skupaj kompenzira z močjo. Zadovoljen sem s prikazanim,« je razlagal Anže Lanišek, ki je devetič v karieri osvojil drugo mesto, ima pa še eno zmago in tri tretja mesta.

Zajc v soboto z najnižjo zaletno hitrostjo

Potem ko je imel Timi Zajc v soboto (20. mesto) velike težave zaradi nizke zaletne hitrosti, je včeraj stopnjeval skoke in končal na desetem mestu: »Potem ko sem imel v soboto za 0,4 kilometra na uro nižjo hitrost od predzadnjega najslabšega na tekmi, sem še veliko izvlekel z 20. mestom, ker sem se boril do konca. Čez noč smo našli rešitev za zaletno hitrost in pokazal, da sem lahko ob boku najboljšim, a nas čaka še veliko dela,« je povedal Timi Zajc. Peter Prevc zasedel 17. in 16. mesto, potem ko je nazadoval v drugi seriji. V soboto je bil po prvem skoku celo peti in v boju za stopničke. »En skok uspe, večina pa ne. Kot bi vlekel listke, ali bo skok super ali povprečen. Če bi bil prvi skok slabši in finalni tak kot v prvi seriji, bi bil bolj zadovoljen. V seštevku sem bolj zadovoljen s skoki v nedeljo, čeprav je uvrstitev skoraj enaka. Odločale so malenkosti, z boljšim vetrom bi bil morda okrog desetega mesta. V Visli imam običajno takšne uvrstitve kot ta konec tedna,« je bil jasen Peter Prevc. Domen Prevc z 18. mestom in Lovro Kos z 28. sta včeraj osvojila prve točke v letošnji sezoni. Oba sta bila zadovoljna, da sta že na prvi postaji sezone prišla do točk in bosta šla na naslednje tekme bolj samozavestna. Žiga Jelar, ki je izgubil del priprav zaradi zvina gležnja, bo moral dvigniti raven svojih skokov.

»Veseli me, da smo po tekmi v soboto ostali mirni in dobro oddelali nedeljo. Predvsem Lanišek, tudi Peter Prevc bi bil po igri številk blizu deseterice, kar je lep temelj za nadaljevanje. Zajc je skakal solidno, a vemo, da je lahko še boljše. Po težki soboti se je pet fantov dobro sestavilo. Visla je takšna, da je poleg dobrega skakanja treba imeti še vsaj regularne razmere in potem se boriš za vrh. Vedeli smo, da je raven skakanja visoka, z rezultatsko potrditvijo pa bo lažje nadaljevati,« je bil zadovoljen slovenski selektor Robert Hrgota. V svetovnem pokalu bodo imeli moški zdaj skoraj tri tedne premora, saj bosta naslednji tekmi konec novembra v Ruki na Finskem, kjer se običajno prave zimske razmere. Vse reprezentance bodo skozi treninge na ledeni zaletni smučini skušale dvigniti pripravljenost, potem ko so videle, kam spadajo v mednarodni konkurenci.

Selektor Zupančič: Dekleta so sposobna več

Med ženskami so na začetku sezone najboljšo formo pokazale Avstrijke, saj je 34-letna Eva Pinkelnig zmagala včeraj (četrtič v karieri) in bila tretja v soboto, ko je bila druga Marita Kramer, branilka velikega kristalnega globusa. V soboto je bila najboljša Norvežanka Silje Opseth, Frida Westman pa je včeraj s tretjim mestom osvojila prve stopničke za Švedsko v svetovnem pokalu.

Slovenske skakalke, ki branijo skupno zmago v pokalu narodov, so ostale brez načrtovanih stopničk, potem ko je Ema Klinec zmagala v petek v kvalifikacijah. Nika Križnar jih je včeraj zgrešila za 2,2 točke in končala na četrtem mestu, potem ko je bila tudi v soboto s sedmim mestom najboljša Slovenka. »To je šele začetek sezone. Skoki še niso pravi. Tudi sedmo mesto v soboto ni bilo slabo, če bo to moja najslabša uvrstitev v sezoni. Seveda sem veliko bolj zadovoljna s predstavo v nedeljo kot v soboto. Malo je zmanjkalo do stopničk, a trenutno so bile ostale boljše. Vesela sem napredka v pravo smer,« je povedala Nika Križnar.

Ema Klinec je po zmagi v kvalifikacijah šla v tekmo v soboto z velikimi pričakovanji, a se v zahtevnih razmerah v mokri ledeni smučini, saj je med tekmo deževalo, ni najbolje znašla. »Skoka nista bila veliko slabša kot v kvalifikacijah, končni izkupiček pa je povprečen. Najbolj pomembno je, da vem, da znam dobro skočiti,« je po osmem mestu povedala Ema Klinec, ki je včeraj končala na 11. mestu. »To je bil moj maksimum, skoki pa niso bili dobri. Pripravljenost je veliko boljša, a v Visli nisem pokazala tistega, kar sem delala na treningih. Naprej bomo šli po enakem programu kot doslej in verjamem, da bodo prišli tudi rezultati,« je sklenila Klinčeva, ki je vse poletje trenirala s klubskim trenerjem. Olimpijska prvakinja iz Pekinga Urša Bogataj, ki je zmagala v skupnem seštevku poletne velike nagrade, je končala na 18. in 12. mestu: »Le finalni skok v nedeljo je bil približek pravemu. Upam, da mi bo šlo v nadaljevanju sezone boljše,« je povedala razočarana Urša Bogataj. Nika Prevc je osvojila točke s 25. in 28. mesto, a tudi njena predstava je bila daleč od popolnosti.

Glavni trener Zoran Zupančič po tekmi v soboto ni zganjal panike, ampak poudarjal, da ekipa mora ostati mirna. »Dekleta so nedvomno sposobna več. V vseh treh dneh smo lahko zadovoljni le s kvalifikacijami. Nekaj se je zgodilo v glavah, zaradi dežja smo imeli nekaj težav v smučini, morda tudi z opremo. Vseeno smo pokazali, da smo blizu najboljšim. Včasih smo bili s takšnimi uvrstitvami zadovoljni. Trenutno smo malo zaskrbljeni, vse skupaj pa je opozorilo, da nas čaka delo. Iz takšnega položaja smo se že pobrali in verjamem, da se bomo še enkrat,« je ostal optimist Zoran Zupančič. Ženske bodo imele štiri tedne premora, saj se bo svetovni pokala nadaljeval v začetku decembra v Lillehammerju.