Slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je izgubil v finalu odprtega prvenstva Slovenije, domačega turnirja serije WTT Contender v Novi Gorici. Prvi nosilec iz Hrastnika je moral po ogorčenem boju priznati premoč mlademu Japoncu Hirotu Šinozuki s 3:4 (-11, -7, 6, 5, 9, -10, -6). Igral je za prvi naslov na turnirjih druge najvišje ravni, a je ostal praznih rok.

Zadnji posamični obračun v Novi Gorici se za 24-letnega slovenskega asa ni začel najbolje. Mladi levoroki Japonec je namreč povedel z 2:0 v nizih, potem ko je dobil napeto končnico prvega in nekoliko bolj prepričljivo tudi drugega niza. Jorgić se je nato zbral in ustavil nalet šest let mlajšega tekmeca. Tretji niz je dobil z 11:6, na krilih tega pa je začel tudi četrtega in hitro povedel s 5:0 ter izenačil po prepričljivih 11:5. Petega je nato Japonec, 44. na svetovni lestvici, začel precej bolje in hitro zbežal na 4:0. Jorgić je tekmeca nato lovil, izenačil na 9:9 in nato z novima točkama povedel s 3:2 v nizih. V šestem nizu je bil Jorgić sprva v malenkostni prednosti, nato pa je ta zrasla na plus štiri. Slovenski as je povedel tudi z 9:6, a je Japonec obrnil potek niza, povedel z 10:9 in ga nato dobil z 12:10. Šinozuka je bolje krenil tudi v odločilni niz. Hitro je povedel s tremi točkami prednosti, nato pa to le še povečeval in vodil z 9:6. Japonec je nato izkoristil prvo zaključno žogico za 11:6. »Tudi takšen poraz je del športa. Želel sem si zmagati doma, boril sem se od začetka do konca in nisem obupal. Za svoje nastope bi se dal oceno šest od desetke,« je povedal Darko Jorgić.

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec je do finala v Novi Gorici v prvem krogu premagal Portugalca Tiaga Apolonio (3:1), v drugem pa je bil s prav tako 3:1 v nizih boljši od Hrvata Tomislava Pucarja. V četrtfinalu je ugnal Francoza Cana Akkuzuja s 3:0, v sobotnem polfinalu pa je po ogorčenem boju premagal še Nemca Benedikta Dudo s 4:3. Jorgića je v nadaljevanju nedeljskega sporeda čakal še finale v moških dvojicah. Skupaj s Čehom Tomašem Polanskyim, klubskim kolegom pri nemškem Saarbrücknu, sta se pomerila proti Japoncema Šinozuki in Šunsukeju Togamiju. Šinozuka je še drugič stal na zmagoviti strani mize, saj sta s Togamijem slavila zmago s 3:0 (10, 9, 7). V ženskem finalu je 34. igralka lestvice ITTF, Korejka Yubin Shin, s 4:3 (6, 10, 2, -10, -9, -6, 6) premagala Monačanko Xiaoxin Yang (14. ITTF).