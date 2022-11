#intervju Varja Hrvatin, dramaturginja in dramatičarka: To, kar potrebuješ, pa tega še ne veš

Dramaturginja in dramatičarka Varja Hrvatin (1993), med drugim tudi avtorica vrste strokovnih besedil ter članica teoretsko-raziskovalnega kolektiva Kolektiv, je svojo ustvarjalno pot začela s pisanjem; za dramsko besedilo Vse se je začelo z golažem iz zajčkov (2019), ki je bilo krstno uprizorjeno v režiji Eve Kokalj v okviru festivala dramske pisave Vzkrik, je leta 2020 prejela tudi nagrado za mlado dramatičarko na Tednu slovenske drame. V zadnjem času se posveča predvsem različnim avtorskim projektom, umeščenim na presečišče gledališča in sodobnih virtualnih prostorov, kot so denimo spletna predstava Najraje bi se udrla v zemljo (2021), interaktivna uprizoritev Zelda na Novi pošti ali večmedijska predstava Da te ni sram, ki je bila nedavno premierno uprizorjena v Lutkovnem gledališču Ljubljana; ta je v prvi vrsti namenjena starejši mladini in obravnava tako tematiko sramu kot zagatnost spletnih okolij.