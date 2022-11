Izkušnja, ki se ti zapiše v spomin

Z medvrstniškim nasiljem se soočijo trije od štirih učencev. To nesprejemljivo in občasno tudi kriminalno vedenje se (pre)pogosto pomete pod preprogo. Zato je treba prisluhniti mladim in vzpostaviti ničelno toleranco do takšnega nasilnega vedenja.