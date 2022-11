#intervju Jože Zalar, ljubitelj starodobnikov: Tudi ko se avto pokvari, to sprejmeš z nasmehom

V avtomobile je zaljubljen od otroških let, da bo zbiral starodobnike, pa je ugotovil, ko se je začel spoznavati z willysi, kultnimi ameriškimi terenskimi vozili iz druge svetovne vojne. Jože Zalar ni samo ljubitelj starodobnikov na dveh in štirih kolesih, temveč tudi lastnik podjetja Delo osvobaja, ki se ukvarja s postavljanjem snemalnih prizorišč in ustvarjanjem posebnih učinkov za film, televizijo in gledališče. Prav tako dobavljajo rekvizite, med katerimi so tudi vozila vseh vrst in starosti. »Če je finančno zaledje, je vse mogoče,« odgovarja na vprašanje, ali kakšne želje na kolesih ni mogoče uresničiti.