»Skrbi me, da bi Dwayne morda hitel in pritiskal na najinega otroka v procesu spremembe imena in izbire spolne identitete zaradi finančne koristi,« je v svoji izjavi dejala mati. Med drugim je povedala, da naj bi Dwayne Wade v pogovoru, ki sta ga imela aprila v Atlanti, omenil, da je v igri veliko denarja in da je zgodbo o transspolnosti njunega otroka mogoče zelo dobro unovčiti v smislu trženja.