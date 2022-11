Severini te dni ne manjka dela. Konec minulega tedna je imela dva velika koncerta, delček vzdušja pa je, kot ima v navadi, delila tudi s svojimi sledilci na družbenih omrežjih. Hrvaška zvezdnica je na koncertu v Celju nosila eno najbolj iskanih oblek. Govorimo seveda o obleki z imenom Diana vse bolj popularne modne oblikovalke Norme Kamali. Enako obleko je v javnost prinesla že Sarah Jessica Parker. Slednja jo je nosila le v enem od prizorov serije And Just Like That, ki je sicer nadaljevanje kultne serije Seks v mestu. Že med snemanjem serije so se modni poznavalci strinjali, da gre za obleko, ki si jo bomo zagotovo zapomnili, in žal je že nekaj časa razprodana. Zato ne preseneča, da številni ljubitelji mode nenehno sprašujejo, kdaj bo ta modni kos spet na voljo.

Ameriška modna oblikovalka sicer ponuja tudi skoraj enako obleko, a le malo daljšo, vendar sodeč po dogajanju je ta krajša različica pravi hit. Obleka Norme Kamali odlično poudari ženske obline, njena trenutna cena pa se giblje okoli 280 evrov. Severina je blestela v zlatem odtenku, Carrie Bradshaw pa v seriji nosi modro – vprašanje je le, katera od div je obleko lepše predstavila.