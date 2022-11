»Imamo eno samo ži​vljenje. Škoda bi bilo, da bi večino življenja delali nekaj, kar nas ne veseli. Če vemo, kaj nam daje v življenju zagon, in če si nečesa zares želimo, se vedno najde pot,« nam je v pogovoru povedala Polona Remic, ki že dobro desetletje sledi svojim sanjam. »Seveda to ne pomeni, da se nepremišljeno zapodimo v lov za svojimi sanjami, ampak da v okviru danih možnosti vztrajno delamo korake v smeri želenega cilja. Tudi z majhnimi koraki se daleč pride,« pojasni ustvarjalka nakita in doda, da se je, čeprav je ljubiteljica naravnih materialov, odločila, da bo ustvarjala iz polimerne gline. »Kar nekaj razlogov je, zakaj izdelujem nakit iz umetnega materiala. Kot prvo, rada imam barve. Polimerna glina je na voljo v različnih barvah, ki jih lahko med sabo mešamo in dobimo nove barvne odtenke. Drugi razlog je, da obstaja zares veliko različnih tehnik obdelave. To naredi delo s polimerno glino zabavno in omogoča raznolike produkte,« pravi Remičeva, ki kot tretji razlog izpostavi obstojnost. Nakit, izdelan iz polimerne glin, je obstojen, vodoodporen in udoben za nošenje.

Začetnih vzorčkov se danes sramuje

V tem času se je naučila različnih tehnik dela s polimerno glino. Ena ljubših je izdelovanje vzorčkov, iz katerih dela uhančke in zapestnice. »Pri izdelavi vzorčkov vaja zares dela mojstra. Ni bližnjic. Začetnih vzorčkov se danes sramujem, ampak tako sem se učila in napredovala. Poleg same tehnike se učiš tudi kombiniranja barv,« je pripovedovala sogovornica in dodala, da moraš imeti pri izdelavi potrpljenje in mirne roke. »Mene motivira rezultat – zanima me, ali bo vzorček izpadel čisto tako, kot sem si ga zamislila v glavi. Ponavadi ne in to ga dela unikatnega.«

Tako kot za mnoge je bilo tudi za Polono Remic obdobje pandemije stresno. V tistem času je prvič naletela na idejo o zapestnicah z napisi v Morsejevi abecedi. Ker ji je bila ideja všeč, se je lotila izdelave prve take zapestnice. Za razliko od videnih na spletu so njene barvite in povsem ročno izdelane. »Nekaj sem si jih izdelala in spodbudni napisi so bili zame stalen opomnik, naj na stresne situacije gledam s pozitivne plati,« je povedala. Ker v stresu in stiski ni bila sama, je zanimanje za zapestnice raslo. »Ljudi so Morsejeve zapestnice spodbujale in opominjale na pomembne vrednote. Tudi zato jih radi podarijo svojim bližnjim, saj jih tako darilo še dodatno poveže.« Na srečo težav s konceptom Morsejeve abecede ni imela.»Moj ata je bil včasih radioamater, abecedo pa sem se učila na novo.«

Med pogovorom pogled usmerimo na njeno roko, ki jo krasita dve zapestnici. Vsaka ima svoje sporočilo, in sicer »Vsemu sem kos« in »Be happy« oziroma »Bodi vesela«. »Prva zapestnica je opomnik na to, da so vse težave rešljive. Druga me opominja, da je treba znati uživati in se sprostiti v vsakem trenutku,« pojasni ustvarjalka.

Zapestnice z napisom, ki je lahko povsem personaliziran in ga vsak lahko naroči prek spletne strani Pikart.si, Polona Remic izdela tudi v barvah, ki si jih stranka zaželi. »Pogosto si stranke na zapestnice napišejo imena svojih otrok. Zapestnice z veseljem nosijo tudi moški,« pove in doda, da gre dejansko za minimalističen kos nakita z globokim sporočilom, ki je očem drugih skrito.