Če želimo neki zapis denimo zakodirati ali ga »popestriti«, je eden izmed načinov tudi, da namesto črk uporabimo številke. Eden izmed bolj enostavnih je uporaba določenih številk namesto tistih črk, ki so videti podobno. Denimo 4 namesto A, 8 namesto B, 7 namesto črke T in tako dalje. Druga možnost pa je, da številkam določimo črko, kot si te sledijo v abecedi. Pri čemer je torej 1 enako A, 2 enako B... In seveda tudi obratno. Kakor koli, pri avtomobilski znamki Opel tako denimo za interno označevanje različnih generacij določenih avtomobilov uporabljajo črke. Na primer: corsa C je tretja generacija tega priljubljenega malega avtomobila. In po tej logiki bi morala biti aktualna opel astra, ki jo označujejo z astro L, že 12.! Pa vemo, da ni, saj je prva astra na ceste zapeljala leta 1991 in bi bilo nemogoče, da bi se v treh desetletjih izmenjalo kar 12 generacij enega avtomobila.

Razlog je preprost. Astra je omenjenega leta neposredno nadomestila dotlej izredno uspešen avtomobil iste vrste, opla kadetta. Ki so ga takrat izdelovali v obliki pete generacije, torej kot kadetta E. In prva opel astra, čeprav avtomobil z novim imenom, je številčenje (oziroma poimenovanje po črkah) nadaljevala po kadettu. Prva je bila tako astra F, omenjenih 12 generacij pa predstavlja tako vse kadettove kot astrine. A da omenjamo kadetta, je razlog še nekje drugje. Mineva namreč okroglih 60 let, odkar je na ceste zapeljal kadett A, začetnik sodobnega kompaktnega razreda.

Zgodba s predzgodbo

No, da bi bilo vse skupaj zapleteno še kanček bolj, je treba dodati, da tudi kadett A ni bil prvi kadett. Zgodba, to lahko trdimo mirne vesti, enega bolj prepoznavnih ljudskih evropskih vozil, ima še nekoliko daljšo brado. Povsem prvega kadetta je Opel namreč predstavil že decembra leta 1936 z željo, da bo zaradi nizkocenovne izdelave osvojil množice, a so morali zaradi vojne načrte opustiti, kljub temu pa so jih v štirih letih izdelali natanko 107.608. Slabi dve desetletji sta nato minili, da je pri Oplu ideja o cenovno dostopnem avtomobilu za množice znova oživela. »Želimo si perfektnega anti-Volkswagna,« so bile leta 1957 v Detroitu, kjer je sedež GM (med letoma 1929 in 2017 lastnika Opla), besede, s katerimi so na misijo vodilni možje pospremili produktnega direktorja Karla Stiefa. A ta misija je potekala v veliki tajnosti, tako da je še dandanes znanega zelo malo o kadettovi zgodovini in razvoju med obema omenjenima letoma (1957 do 1962, ko je zapeljal na ceste). Le to, da je bil Stief vodja projekta in da sta bila njegova najtesnejša sodelavca Hans Mersheimer, ki je bil zadolžen za karoserijo, in Werner K. Strobel, ki je poskrbel za razvoj pogonskega sklopa.

Kadett A je bil sprva na voljo v 2-vratni limuzinski različici, v dolžino je meril manj kot štiri metre, ob tem pa je bil zelo prostoren in zaradi številnih steklenih površin pregleden. V njem je bilo obilo prostora za štiri ljudi, na začetku ga je poganjal litrski štirivaljni motor z 29 kilovati (40 konji) moči, ki so mu zagotavljali najvišjo hitrost 120 kilometrov na uro, med inovacijami, ki jih je prinesel, pa velja omeniti pokrovček odprtine za dolivanje goriva na zunanji strani. »V prtljažniku ne bo nikdar smrdelo po bencinu,« so zato poudarjali v oglasih in med drugim dodali: »Kadett se v ovinkih in na slabem asfaltu nenavadno dobro drži svojega voznega pasu. Opel Kadett, na kratko: O. K.«

Nizki stroški lastništva

No, da je bil prodajna uspešnica, saj so jih v vsega štirih letih prodali za tiste čase neverjetnih 649.512, je kakopak pomagalo tudi, da je bil v osnovni limuzinski različici cenovno zelo dostopen. Začetna cena v Nemčiji je znašala 5075 mark, nizki pa so bili tudi stroški vzdrževanja, saj je servisni pregled na 10.000 kilometrov vključno z materialom takrat stal le približno 30 nemških mark. Pol leta za limuzino so predstavili tudi karavansko različico (ob omenjenih dveh je bil kadett na voljo tudi kot kupe), ki je predstavljala prvi nemški karavan kompaktnega razreda, kar je povzročilo, da je bil do sredine 60. let vsak drugi karavan na nemških cestah Oplov.

Prodajno še uspešnejši je bil kadett B (1965–1973), ki je na trgu zdržal polnih osem let in privabil 2,7 milijona kupcev, različico C (1973–1979) pa so proizvajali tudi na Japonskem, kjer so jo tržili kot isuzu gemini, in v Južni Koreji kot daewoo maepsy. Uvajanje naslednjih različic, sprva kadetta D (1979–1984) in kasneje kadetta E (1984–1991), je na britanskem tržišču, kjer je opel znan kot vauxhall, že prineslo ime astra, za katero so se torej nato tudi drugod odločili leta 1991.