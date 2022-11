Po stranke s pretvezo, da urejajo zdravstvene kartice

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) so prebivalci to jesen obvestili o klicih, s katerimi so se neznanci z njimi skušali dogovoriti za obisk zaradi urejanja kartice zdravstvenega zavarovanja. Na ZZZS so ugotovili, da so bili klici povezani s promocijskimi akcijami prostovoljnih zavarovalnic, a klicatelji niso znani.