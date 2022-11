Ministrica zadržana do reforme mreže sodišč

Na pravosodnem ministrstvu so naklonjeni uvedbi enovitega prvostopenjskega sodnika, ki bi odpravil delitev sodnikov na okrožne in okrajne, zadržani pa so do hkratne reforme mreže sodišč. Predsednik vrhovnega sodišča pogreša konkretna stališča ministrice.