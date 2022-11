Anomalija je že to, da je Siol (via Telekom Slovenije oziroma TSmedia) tako rekoč paradržavni medij, v katerem ima politika pravico in pooblastila – in ambicije! – ter moč in vpliv, da nastavlja in odstavlja odgovorne urednike.

Anomalija je že to, da politika nastavlja in odstavlja odgovorne urednike komercialno zamišljenega medija, ki pa se otepa z izgubo. Nadzorni svet Telekoma bi morali razhajkati, novemu pa naložiti, da dezinvestira – beri: ukine – Planet TV in Siol. Le kdo bi ju pogrešal? Resno se to vprašajte!

Anomalija je že to, da se operater še danes čuti dolžnega producirati in distribuirati vsebine kot pred petindvajsetimi leti, ko še ni bilo toliko internetnega prometa, in nas je bilo treba nekako zahaklati online. Zato je Jančič moral s tendencioznimi alt-right vsebinami reševati svoj in Janšev Waynov svet tako, kot je nekoč Brane Kastelic za Mobitelov Planet pisal erotične zgodbice.

Anomalija je že to, da politika hara po mediju, ki se šlepa na državljansko ozaveščanje in javno informiranje, in da je ta velepomembnost v isti sapi argument za politične menjave, kdorkoli že si jih omisli.

Anomalija pa je tudi to, da je argument za te politične menjave dejstvo, da je dotični internetni medij bojda med bolj branimi v Sloveniji – kar za odklenjene brezplačnike seveda ni težko –, vsebinsko pa ni daleč od poljubnega klikfehtarskega trasha. (Večer)