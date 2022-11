Varovanci Diega Simeoneja so več kot eno uro imeli igralca več na terenu, a so le enkrat zatresli mrežo gostov iz Barcelone. Celo več, Katalonci so povedli preko Sergia Darderja v 62. minuti. Soigralci Jana Oblaka – izenačil je Joao Felix v 78. minuti – so imeli v zaključku tekme številne priložnosti za zmago, vendar je ostalo pri delitvi točk, ki je za Atletico hud udarec za najvišja mesta v la ligi, še posebej potem, ko so v zadnjih dveh tednih doživeli veliki razočaranji v ligi prvakov in na koncu zasedli zadnje mesto v predtekmovalni skupini.

Atletico Madrid (24 točk) je po tretjem remiju v sezoni na tretjem mestu – po nepopolnem krogu ekipe od tretjega do sedmega mesta ločijo le tri točke, do premora zaradi svetovnega prvenstva pa bo odigral še eno tekmo. Štirinajsti krog španskega prvenstva se bo začel že v torek, 8. novembra, Madridčani pa bodo v sredo gostovali na Majorki.

Drugo mesto v LaLigi s tekmo manj zaseda Real Madrid (32 točk), ki bo v ponedeljek gostoval pri Rayo Vallecanu, v četrtek, 10. novembra pa bo gostil Cadiz. Barcelona (34 točk) je v soboto z zmago 2:0 proti Almerii skočila na prvo mesto, pred svetovnim prvenstvom, ki se bo v Katarju začelo čez točno štirinajst dni, pa jo v torek čaka še gostovanje pri Osasuni.