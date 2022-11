Nogometaši Arsenala so v gosteh pri mestnih tekmecih osvojili tri točke in potrdili prvo mesto na razpredelnici. Večji del dvoboja so bili boljši tekmec, slavili pa so po zaslugi Gabrielovega zadetka v 63. minuti. Brazilski branilec je zadel iz neposredne bližine po udarcu iz kota in zmedi v kazenskem prostoru.

Arsenal ima na lestvici 34 točk, dve manj ima Manchester City. Na tretjem mestu sledi Tottenham (26 točk), četrti je Newcastle (24), peti pa Manchester United (23). Vse tri omenjene ekipe bodo obračune 15. kroga odigrale danes.

Tottenham ob 17.30 čaka domači dvoboj z devetouvrščenim Liverpoolom (16), Newcastle se bo v gosteh meril s Southamptonom, rdeči vragi pa odhajajo na gostovanje k Aston Villi. Obe tekmi bosta ob 15. uri. Danes je na sporedu še dvoboj West Hama in Crystal Palacea.

V soboto je kljub igralcu manj na zelenici Manchester City izvlekel zmago proti Fulhamu. Za zmago je z bele točke zadel Erling Haaland v 95. minuti. Norvežan je po krajši odsotnosti zaradi poškodbe zadel še 18. v sezoni in je prepričljivo najboljši strelec angleškega prvenstva.