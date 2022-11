Z ladje Humanity 1, ki jo upravlja nemška dobrodelna organizacija SOS Humanity, so se ob zori prvi izkrcali tri mladoletne deklice in dojenček, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Sledili so jim mladoletni fantje in odrasli moški z zdravstvenimi težavami, je sporočila tiskovna predstavnica SOS Humanity Petra Krischok.

Nova desničarska vlada italijanske premierke Giorgie Meloni je po nastopu mandata konec oktobra zaostrila migracijsko politiko. Z vidika Rima so za ljudi na krovu ladij odgovorne države, pod zastavami katerih plujejo ladje.

Notranji minister Matteo Piantedosi je v soboto dejal, da vlada ne bo odstopila od svojih humanitarnih obveznosti, vendar bi morale za migrante poskrbeti tiste države, pod katerih zastavami plujejo ladje.

Na dovoljenje za izkrcanje pred obalo Sicilije čakajo še tri ladje, na katerih je skupaj 900 ljudi, ki so jih nevladne organizacije rešile na morju, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

To so Rise Above nevladne organizacije Mission Lifetime, ki prav tako pluje pod nemško zastavo, ter Ocean Viking organizacije SOS Mediterranee in Geo Barents organizacije Zdravniki brez meja, ki sta registrirani na Norveškem.

Italijanski zunanji minister Antonio Tajani je za današnjo izdajo časopisa Il Messaggero EU pozval k reševanju problema v Sredozemskem morju rešenih migrantov. Po njegovih besedah je prav, da Italija sprejme bolne, ženske in otroke. »Sredozemlja ne smemo spremeniti v pokopališče, vendar moramo vedeti, kdo je na krovu, od kod prihajajo in kje so jih pobrali,« je dejal Tajani.

Norveško zunanje ministrstvo je v četrtek sporočilo, da ne prevzema nobene odgovornosti za osebe, ki so jih v Sredozemlju rešila zasebna plovila pod norveško zastavo. Nemčija pa je v diplomatski noti Italiji poudarila, da dobrodelne organizacije »pomembno prispevajo k reševanju življenj«, in Rim pozvala, naj jim »čim prej pomaga«.