Več strelcev je izstopilo iz vozila v predelu Kensington in začelo streljati, pri čemer so izstrelili približno 40 strelov, je dejal predstavnik policije John Stanford.

Po njegovih besedah so devet ranjenih odpeljali v bolnišnico, dva sta v kritičnem stanju, stanje sedmih pa je stabilno. Cilj napadalcev, ki so se vrnili v vozilo in odpeljali, še vedno ni znan, je povedal Stanford in dodal, da policija vodi preiskavo.

Strelski napad sledi seriji streljanj na ameriških šolah, v katerih je samo letos umrlo in bilo ranjenih več deset ljudi, kar je še dodatno prispevalo k dolgotrajni ameriški razpravi o nadzoru nad orožjem, na spletni strani poroča tiskovna agencija Reuters.

Eden od najbolj smrtonosnih strelskih pohodov se je zgodil maja, ko je strelec v mestu Uvalde v Teksasu ubil 19 otrok in dve odrasli osebi. V streljanju v Kansas Cityju in Chicagu na noč čarovnic je bila ena oseba ubita, okoli 20 pa ranjenih.