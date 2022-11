V Tanzaniji je danes zjutraj domnevno zaradi slabega vremena tik pred pristankom v mestu Bukoba na severozahodu države v Viktorijino jezero strmoglavilo potniško letalo. V času nesreče je močno deževalo, pihal je tudi močan veter. Po poročilih lokalnih medijev je bilo na krovu leta iz Dar es Salaama proti mestu Bukoba 43 oseb, od tega 39 potnikov, dva pilota in dva člana kabinskega osebja. Lokalne oblasti so sprva potrdile, da so uspeli rešiti 26 ljudi, ki so jih odpeljali v bolnišnico, a sta očitno vsaj dva od njih kasneje umrla, saj je število smrtnih žrtev potrjeno na (najmanj) 19. »Vsi Tanzanci žalujemo za 19 ljudmi, ki so v tej nesreči izgubili življenje,« je tanzanijski premier Kassim Majaliwa dejal zbrani množici po prihodu na letališče.

»Prišlo je do nesreče, v katero je bilo vpleteno letalo družbe Precision Air, ki (...) je strmoglavilo v vodo približno sto metrov od letališča,« je sporočil predstavnik policije. »Situacija je pod nadzorom, reševalne ekipe si prizadevajo rešiti potnike,« je dodal poveljnik policije William Mwampaghale. Reševalna akcija poteka, na kraju so reševalci, gasilci, policisti, prvi pa so na pomoč potnikom, ujetim v letalu, priskočili lokalni ribiči, kar kažejo tudi (amaterski) posnetki s prizorišča nesreče. Letalo je večinoma potopljeno, reševalci pa so ga skušali iz vode dvigniti z vrvmi, pri čemer so si pomagali z žerjavi.

»Čisto šokirani smo bili. Nastala je panika, nekateri so jokali, drugi kričali,« je za BBC povedal Abdul Nuri, ki je na letališču le kakšnih sto metrov stran čakal, da bo z istim letalom poletel v največje tanzanijsko mesto Dar es Salaam. Videl je, kako je letalo padlo v vodo. »Panika je nastala tudi na drugi strani letališča, kjer so ljudje čakali na svoje sorodnike,« je še dodal. Uspelo mu je govoriti z lokalnimi ribiči, ki so bili prvi na kraju nesreče. Povedali so mu, kako so z letala rešili nekaj potnikov, ko je letalskemu osebju uspelo odpreti zadnja vrata.