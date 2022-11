Zadnji konec tedna pred torkovimi vmesnimi volitvami skušajo tako republikanci kot demokrati mobilizirati volivce, da bi glasovali za njihove kandidate. Prav volitve v Pensilvaniji bi lahko odločile, katera stranka bo naslednja štiri leta imela večino v senatu. Tako Biden kot Trump sta v soboto volivce pozvala, naj se udeležijo volitev.

»Demokracija je dobesedno na glasovnici,« je dejal Biden, ki je poudaril, da so vmesne volitve sredi predsedniškega mandata v ZDA odločilni trenutek za ameriško demokracijo.

V govoru pred več tisoč ljudmi v Philadelphiji je republikance označili za stranko bogatih in poudarili, da demokrati podpirajo sindikate, socialno varnost in dostop do splava. Volivci so pred izbiro med dvema zelo različnima vizijama Amerike, je dejal Biden.

Biden in Obama sta v Philadelphiji skupaj s kandidatom za senatorja Johnom Fettermanom in kandidatom za guvernerja Joshem Shapirom volivce pozvala, naj se udeležijo volitev.

Trump pa je na predvolilnem shodu republikancev v mestu Latrobe pozval k »velikanskemu rdečemu valu«, ki bo podprl republikance na vmesnih volitvah. Po njegovih besedah sta na kocki varnost in zaščita države.

Na shodu je podprl Fettermanovega nasprotnika, slavnega televizijskega zdravnika Mehmeta Oza, in Shapirovega skrajno desnega nasprotnika Douga Mastriana.

Svojim podpornikom je dejal, da državo vodijo »komunisti«, in večkrat ponovil, da so njegovi poskusi razveljavitve volitev leta 2020 upravičeni. »Če želite ustaviti uničevanje naše države in rešiti ameriške sanje, potem morate ta torek v velikanskem rdečem valu voliti republikance,« je dejal.

Demokratom grozi, da bodo v torek izgubili tesno večino v ameriškem kongresu. Medtem ko bo glede na javnomnenjske ankete predstavniški dom verjetno pripadel republikancem, bi lahko bilo v senatu zelo tesno. Od izida kongresnih volitev bosta odvisni zadnji dve leti mandata demokratskega predsednika ZDA Joeja Bidna. Če bo izgubil večino v kongresu, bo njegovo vladanje močno omejeno.