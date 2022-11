Domače je sicer v vodstvo v 17. minuti popeljal Julian Alvarez, težave ekipe Pepa Guardiole pa so se začele v 26. minuti, ko je bil izključen Joao Cancelo. Številčno premoč so gosti izkoristili v 28. minuti, ko so si priborili enajstmetrovko, ki jo je uspešno izvedel Andreas Pereira.

Toda City je tudi z igralcem manj nadaljeval napade, ki so se jim obrestovali v sodnikovem dodatku, ko je zmagovalca po najstrožji kazni odločil Haaland. Norvežan je mrežo zatresel že pred tem, a je njegovo veselje v 74. minuti pokvaril Var.

Največ golov v sobotnih tekmah je padlo v Leedsu, kjer so gostitelji na tekmi preobratov s 4:3 ugnali Bournemouth. Po polčasu so gostje vodili z 2:1, nato tudi 3:2, za popolni preobrat pa sta poskrbela Liam Cooper in Crysencio Summerville, ki je končni izid postavil v 84. minuti.

Brightonu je nove tri točke za zmago s 3:2 v gosteh proti Wolverhamptonu zagotovil Pascal Gross, tudi zadnjeuvrščeni Nottingham pa je do točke proti Brentfordu prišel v zadnjih trenutkih, v šesti minuti dodatka je na 2:2 z avtogolom izenačil Mathias Joergensen.