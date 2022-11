»Po včerajšnji predaji sem opravil zdravniški pregled, ki je pokazal natrganino zunanje poševne trebušne mišice. Zdravniki so mi naročili šest tednov počitka, kar pomeni, da me ne bo na finalu ATP in finalu Davisovega pokala. To je hud udarec, saj sta bili to moji prioriteti v zaključku sezone. Vseeno ostajam pozitiven in se osredotočam na uspešno okrevanje,« je zapisal 19-letni Španec, ki je v petek predal četrtfinalni dvoboj na turnirju serije masters v Parizu proti Dancu Holgerju Runeju.

Na zaključnem turnirju bo nastopilo osem najboljših igralcev sezone. Prva rezerva oziroma deveti po točkah je Američan Taylor Fritz, deseti pa Hubert Hurkacz. Pred njima so po odpovedi Alcaraza njegov rojak Rafael Nadal, Grk Stefanos Cicipas, Norvežan Casper Ruud, Rus Danil Medvedjev, Kanadčan Felix Auger-Aliassime, Rus Andrej Rubljov in Srb Novak Đoković. Finalni turnir Davisovega pokala je na sporedu od 22. do 27. novembra v Malagi.