Zmagovalec poletne velike nagrade, Poljak Dawid Kubacki, je uspel zadržati izjemno formo iz poletne sezono in prepričljivo prišel do svoje sedme zmage v svetovnen pokalu. Dvaintridesetletnik je na domačih tleh blestel že na vseh skokih za trening in v kvalifikacijah. Da je trenutno morda korak pred tekmeci, je potrdil tudi v obeh današnjih serijah uvodne tekme svetovnega pokala.

Poljaka je najbolj izzval skupni zmagovalec svetovnega pokala izpred dveh sezon, Norvežan Halvor Egner Granerud, ki je s tem poskrbel tudi za prve stopničke Bineta Norčiča v vlogi pomočnika trenerja norveške reprezentance. Norvežan je za Poljakom zaostal za skoraj 15 točk, tretje mesto je pripadlo Avstrijcu Stefanu Kraftu.

Slovenci brez sreče

Najboljši trije skakalci na današnji tekmi so prikazali zavidljivo raven skokov, za pričakovanji pa so zaostali slovenski orli. Čeprav so zatrjevali, da so na začetek sezone odlično pripravljeni, jim deževna smučina in zahrbtne razmere na skakalnici Adama Malysza niso bile naklonjenje. Na koncu je bil najboljši najbolj izkušen mož slovenske ekipe Peter Prevc. Zmagovalec 23 tekem za svetovni pokal je odlično nastopil v prvi seriji. V zelo zahtevnih razmerah mu je uspel najboljši skok konca tedna in je bil na visokem petem mestu. V finalu je uvrstitev pokvaril s slabšim drugim skokom in zasedel skupno 17. mesto. »Nekako tako, kot se mi dogaja že ves čas. En skok je dober, drug ne. S to uvrstitvijo sem težko zadovoljen,« razočaranja ni skrival kapetan reprezentance.

Že tradicionalno je imel v deževnih razmerah na naletu veliko težav Timi Zajc. Z nizko zaletno hitrostjo se je s težavo prebil v finale, kjer pa mu je uspel nekoliko boljši skok, ki je pomenil 20. mesto. Zelo slabe razmere v obeh skokih pa je imel Anže Lanišek, ki je pred tem s skoki na treningih dal misliti, da bi se lahko boril za najvišja mesta. Kljub 25. mestu je ostal pozitiven. »Jaz sem tukaj, da komentiram zgolj svoje skoke, in ti niso slabi. Verjamem, da se bo kmalu sestavilo tudi vse drugo in bodo prišli pravi rezultati,» je povedal Domžalčan. Žiga Jelar, Lovro Kos in Domen Prevc so s tekmovanjem zaključili že v prvi seriji.