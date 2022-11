Štiričlanska slovenska družina iz Ljubljane je v petek poletela na izlet na Tremitske otoke in bi se morala še isti večer vrniti nazaj v Foggio v južnoitalijanski pokrajini Apulija. Zaradi neugodnih vremenskih razmer so morali polet preložili na soboto zjutraj, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. A na celino niso nikoli prispeli. Kakšno uro po vzletu, 40 kilometrov pred ciljem, je helikopter okoli enajstih v soboto dopoldan blizu Foggie izginil z radarjev. Kakšne tri ure kasneje pa so ga našli na težko dostopnem terenu v bližini kraja Castelpagano di Apricena. Od njega so ostale le še razbitine. Na krovu je bilo sedem oseb – dva pilota, lokalni zdravnik, ki se je po dežurstvu na otočju vračal domov, ter štiričlanska družina iz Ljubljane z dvema mladoletnima otrokoma. Strmoglavljenja ni preživel nihče.

Tehnična napaka in slabo vreme

V obsežni reševalno-iskalni akciji, ki je potekala tako po kopnem kot iz zraka, so območje včeraj preletavali trije helikopterji, na pomoč so priskočili tudi gasilci, karabinjerji in vojska. Po treh urah so na nedostopnem terenu našli razbitine helikopterja, ki je ob strmoglavljenju tudi zagorel. Bil je povsem uničen. Italijanska agencija za varnost prometa (Ansv) je že začela preiskavo, na prizorišče je v nedeljo odšla ekipa preiskovalcev. Italijansko državno tožilstvo je proti neznanim osebam sprožilo preiskavo zaradi suma nenaklepne povzročitve nesreče in večkratnega uboja, poroča Ansa.

Uradni vzrok strmoglavljenja še ni znan, so pa italijanski mediji poročali o megli ter slabih vremenskih razmerah nad območjem, kjer se je v času leta razbesnelo več neviht. Vidljivost je bila slaba. Najverjetnejša vzroka za strmoglavljenje sta bila tehnična napaka in slabe vremenske razmere. Klica na pomoč s helikopterja niso zaznali. Kot kaže, bo ključna vsebina črne skrinjice. A bodo morali preiskovalci najprej ugotoviti, ali je helikopter to sploh imel.

Glede črne skrinjice je tožilec iz Foggie Ludovico Vaccaro danes poudaril, da »je nimajo vsi helikopterji na krovu«, in zdi se, da je ta helikopter ni imel. Glede vzrokov nesreče Vaccaro v tej zgodnji fazi preiskave ni želel ugibati. »Včeraj je bilo slabo vreme, to je edino gotovo dejstvo,« je dejal.

Poleg dveh pilotov je bil na helikopterju tipa AgustaWestland A109 v lasti družbe, ki nudi redno povezavo med Tremitskim otočjem in kopnim, tudi 64-letni zdravnik, ki se je z dežurstva vračal domov. »Zaradi slabih vremenskih pogojev se je raje kot za ladjo odločil za helikopter. Območje je bilo zjutraj namreč zavito v gosto meglo,« je pojasnil župan podregije Gargano Peppino Calabrese. »Celotna skupnost je presunjena,« je dodal. »Velika tragedija, danes je nebo nad našimi glavami še bolj sivo. Odločil se je, da se ne bo vrnil po morju, temveč po zraku, ker je mislil, da bo to bolj varno. Zdaj nadaljuj svoj let, nadaljuj svoje potovanje v svet, ki je zagotovo boljši od tega. Bil si prijatelj, ki se je vedno smejal in pomagal. Srečno pot doktor,« se je zdravniku na Facebooku poklonil župan San Severa Francesco Miglio.

Dnevi žalovanja

V znak spoštovanja do preminulih je župan Apricene ponedeljek razglasil za dan žalovanja. »Naša skupnost je blizu družinam žrtev te strašne tragedije,« je dejal. Zaradi žalovanja pa se je že včeraj ustavilo vse v San Severu, saj so odpovedali vse javne prireditve. Župan Miglio je napovedal tudi odpoved aktivnosti za čas pogreba pokojnega zdravnika. »Da se spomnimo zdravstvenega delavca, zdravnika, delavca, ki je umrl, ko se je vračal domov, po svoji izmeni v kateri je pomagal drugim,« je v soboto zapisal na družbenem omrežju.