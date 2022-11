Slovenki sta v skupinskem delu tekmovanja, v katerega je neposredno uvrščenih le najboljših 12 dvojic glede na svetovno lestvico in štiri iz kvalifikacij, uvodoma premagali Japonki Suzuko Hashimoto in Reiko Murakami, od katerih sta bili boljši z 21:8 in 21:18.

Na drugi tekmi nato Kotnikova in Lovšinova nista bili kos Američankama Emily Stockman in Megan Kraft, ki sta slavili z 21:17 in 21:18. Na tretjem obračunu sta z 21:17 in 21:12 odpravili nekdanjo odlično nemško reprezentantko v dvoranski odbojki, Louiso Lippmann, ki je igrala v paru z nekdanjo olimpijsko in večkratno evropsko prvakinjo v odbojki na mivki, Lauro Ludwig.

V četrtfinalu sta Kotnikovi in Lovšinovi nasproti stali Eduarda Duda Lisboa in Ana Patricia Ramos, ki na svetovni lestvici zasedata tretje mesto. Zmage z 21:14 in 21:8 sta se veselili Brazilki, Slovenki pa sta s končnim petim mestom prišli do dosežka kariere, so še sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

Za uspešno slovensko dvojico pa sezona še ni končana. Med 17. in 20. novembrom bosta igrali na turnirju svetovne serije v Egiptu, zatem pa predvidoma še na dveh turnirjih v Avstraliji.