Zgodba o zapuščanju doma in življenju v daljni neznani deželi je aktualna še danes. Lukec in njegov škorec Klepec sta si v marsičem podobna: oba sta zvedava, nagajiva, razposajena in svojeglava. Skupaj z Lukčevo mamo se iz Vipavske doline odpravijo na dolgo pot na drug konec sveta, kjer jih že dolgo čaka Lukčev oče, so vsebino zgodbe povzeli na Vodnikovi domačiji.

Zgodbo bo pripovedovala Katja Preša ob glasbi Andreja Fona in ilustracijah Ančke Gošnik Godec.

Dogodek je del programa Nedelce oz. nedeljskih dopoldnevov na Vodnikovi domačiji, ki jih pripravljajo za otroke, kot so zapisali, »v družbi dobrih knjig«.

Dogodek pripravljajo skupaj z Mladinsko knjigo, založbo zbirke Sinjega galeba. Zbirko, ki velja za najstarejšo zbirko za mlade bralce, je ob zavezi Mladinske knjige, da bo izdajala kakovostno literaturo za otroke in mladino, leta 1952 zasnoval pesnik Ivan Minatti. V zbirki je doslej izšlo več kot 350 knjig.

Založba se je odločila, da bo letošnji jubilej ovenčala z izdajo ponatisov več klasik slovenske in svetovne književnosti, ki so še vedno aktualne ter z izdajo po ene izvirne in ene prevodne novosti. Obenem založba z drugimi institucijami pripravlja tudi vrsto dogodkov. Praznovanju se je tako pridružila tudi Vodnikova domačija, ki je niz dogodkov uvedla 17. oktobra z odprtjem virtualne razstave 352 naslovnic Sinjega galeba ter pogovorom z nekdanjimi uredniki in sopotniki zbirke.