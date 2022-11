Slovenske rokometne prvokategornice so v preteklosti na velikih tekmovanj znale presenetiti glavne pretendentke za najvišja mesta, a nato obtičale po skupinskem delu tekmovanja. Na evropskem prvenstvu na Švedskem 2016 je »padla« domača reprezentanca, v Franciji 2018 Rusija, še odmevnejše podvige je uprizorila na zadnjih treh svetovnih prvenstvih.

V Nemčiji 2017 je na kolena položila Francijo, dve leti kasneje na Japonskem še Nizozemsko (obe reprezentanci sta kasneje osvojili tudi zlati kolajni, opomba STA), na lanskem mundialu v Španiji, ko se je prebila v drugi del tekmovanja, pa je remizirala z Rusijo.

A izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića na letošnjem domačem evropskem prvenstvu razmišljajo na drugačen način, njihov primarni cilj je preboj v glavni del tekmovanja, ki bo med 10. in 16. novembrom v ljubljanski dvorani Stožice.

Po petkovi odmevni zmagi nad močnimi Dankami so si čas za veselje in uživanje ob velikem skalpu vzela le po koncu tekme, že na poti z avtobusom proti svojemu začasnemu domu v Rimske Toplice pa svojo pozornost usmerile proti nedeljskem obračunu s Švedinjami, ki so bile na uvodni tekmi boljše od Srbkinj s 27:21.

Adžić je bil po uvodni predstavi v mestu grofov ponosen na svoje varovanke, bolj kot zmage nad velikimi Dankami pa se je razveselil njihovega srčnega in bojevitega odnosa skozi celotno tekmo.

»Dansko smo na uvodni tekmi dobro 'prebrali' in dosegli pomembno zmago. Po njej ni v naši ekipi nobene evforije, že v nedeljo nas čaka nova zahtevna preizkušnja proti zelo kakovostni in morda celo močnejši Švedski,« je po uvodni zmagi dejal Adžić.

»Celo svojo kariero sem čakala na ta trenutek, v preteklosti sem bila vselej malce v ozadju. Vesela sem, da smo naredile ta korak in premagale Danke, a tudi po tej tekmi ostajamo previdne. Upam, da bo naša uvodna predstava prebudila slovensko javnost in začela še bolj spremljati ženski rokomet,« je pred nedeljsko tekmo dejala vratarka Branka Zec, ki je v končnici dvoboja proti igralkam iz Hamletove dežele zaklenila svoja vrata in prispevala levji delež k odmevni zmagi.

»Super je, da smo evropsko prvenstvo odprli z zmago nad Dansko, a ta še nič ne pomeni. Že v nedeljo nas čaka ena fantastična Švedska, ki goji še hitrejšo igro od Danske. Pred nami je nova težka in zelo zahtevna naloga,« je pred novim izzivom na letošnjem turnirju stare celine dejala krilna igralka Tamara Mavsar, s sedmimi goli druga najbolj učinkovita igralka slovenska rokometašica na uvodnem dvoboju proti Dankam.

Slovenske rokometašice po nedeljski tekmi proti Švedinjam nato v torek čaka obračun proti Srbkinjam. Tudi ta tekma se bo v dvorani Zlatorog pričela ob 18. uri, v drugi del tekmovanja pa se bodo nato prebile najboljše tri izbrane vrste iz skupine B, ki se bodo nato križale z najboljšimi tremi iz skupine A, kjer igrajo Norveška, Hrvaška, Švica in Madžarska. Na uvodnih tekmah je Madžarska premagala Švico s 33:28, Norveška pa Hrvaško z 32:23.