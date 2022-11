Nov kulturni center med Lentom in osrednjo mariborsko tržnico je začel nastajati pred več kot desetimi leti, ko je občina obnovila vrsto let prazen in propadajoč nekdanji minoritski samostan ter vanj naselila lutkovno gledališče. Sledila je obnova sosednje Minoritske cerkve, ki zdaj služi kot glasbeno in razstavno prizorišče, nedavno pa se je občina lotila še obnove Vojašniškega trga z delno rekonstrukcijo srednjeveškega zidu ter obnovo Sodnega stolpa in objekta Tri babe, v katerem je zdaj info točka, kmalu pa naj bi tam zaživela tudi Lutkovni muzej in gostinski lokal.

Organizacijsko bo območje s skupno petimi prizorišči del javnega zavoda LGM, ki je že doslej poleg stavbe nekdanjega samostana upravljal Minoritsko cerkev, zunanji avditorij in Sodni stolp, ki je bil pred obnovo pod okriljem Narodnega doma Maribor. Dogodki bodo tudi v Muzeju najstarejše trte na svetu, ki so ga postavili v nekdanji hladilnici ledu na poti proti Hiši Stare trte.

»Naša vizija je ekskluzivne prostore napolniti s kakovostno umetnostjo,« je napovedala organizatorka umetniških vsebin v Kulturni četrti Minoriti Ksenija Repina.

Dosedanji dogodki, kot na primer Letni kino Minoriti in koncerti Festivala Lent, bodo še naprej tu, a se jim bo po njenih besedah pridružil nadgrajen program skozi vse leto, s še več koncerti, razstavami, vodenimi ogledi, okroglimi mizami in drugimi dogodki. »Želimo si, da to ne bo samo prizorišče, ampak stičišče ljudi,« je povedala.

Uradno odprtje Kulturne četrti Minoriti bo z dvigom zastav in druženjem na Vojašniškem trgu. Sledil bo voden sprehod po prizoriščih z arhitektom Jurijem Kobetom in Andrejem Magdičem z zavoda za varstvo kulturne dediščine, ob 13. uri pa bo okrogla miza na temo zgodovine in prihodnosti tega najstarejšega dela mesta.

Zvečer bodo na sporedu predstava Drava pa še kar teče, ki je avtorski projekt igralke LGM Barbare Jamšek v obliki sprehoda po minoritskem samostanu, filmske predstave ter koncert Fed Horses s predskupino The Crossroads.