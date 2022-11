Ljubljanski hokejisti so v zadnjem času padli v krizo in v regionalnem tekmovanju doživeli štiri zaporedne poraze. Danes so imeli priložnost, da krizo končajo s preizkušnjo proti zadnjemu v tekmovanju, na koncu pa z dobro in učinkovito predstavo to tudi dosegli.

Tekma je imela tudi dobrodelen značaj, saj so se v ljubljanskem klubu odločili, da bodo izkupiček od vstopnine namenili za terapijo za dečka Urbana, ki ima redko gensko okvaro. Akciji pomoči, ki so jo začeli pri slovenskem športnem časniku EkipaSN, pa se je z donacijo pridružil še glavni pokrovitelj domačega kluba.

Na ledu se sicer ni začelo po željah navijačev, ki so se danes spet v večjem številu kot na zadnjih tekmah zbrali na tribunah Tivolija. Domači so sicer imeli terensko premoč, toda gostje so že svojo prvo pravo priložnost na tekmi izkoristili za vodstvo. A odgovor je bil hiter, saj so že dve minuti pozneje domači izenačili z golom Jake Sodje. A so nato igralci s Predarlškega spet ekspresno povedli. Že pred koncem prvega dela pa je za novo izenačenje s prvim zadetkom v ligi poskrbel Tine Klofutar.

V drugi tretjini so Ljubljančani dolgo trli, na koncu pa tudi strli tekmece. Sprva jim kljub vse bolj očitni premoči ni steklo, zapravili so tudi dva »power-playa«, ekipo iz Feldkircha pa je reševal predvsem vratar David Madlener, potem pa so le začeli padati zadetki. Medtem ko pri domačih Anthony Morrone, ki je zamenjal Žana Usa na začetku tretjine, praktično ni imel dela, pa so na drugi strani v razmaku desetih minut izvedli kup nevarnih akcij, tri so se končale z zadetki, ki so bili plod dela celega napada, strelci pa so bili Miha Zajc, Chris Dodero in Žiga Pance.

V zadnjem delu so domači nadaljevali dobro predstavo. Dosegli so sicer le še en gol, a premoč je bila tako velika, da se je pri tem med podajalce vpisal celo vratar Morrone. Pri gostih pa je izstopal Madlener in kljub šestim prejetim golom zbral še 32 obramb. Za piko na i uspešnemu večeru pa so gledalci dobili še dva prava hokejska pretepa, v enem je sodeloval celo kapetan domačih Žiga Pance.

V naslednjem krogu, zadnjem pred premorom za reprezentančno akcijo, ko bo Slovenija naslednji teden igrala na turnirju v Budimpešti, bodo Ljubljančani v nedeljo gostovali v Beljaku.