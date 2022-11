Trener Olimpije Albert Riera je na derbiju s Koprom dokazal, da gre za vrhunskega trenerja, ki zna igrati tudi na rezultat. Z zmago so zeleno-beli najbližjim zasledovalcem, Muri, Kopru in Muri, pobegnili že na enajst točk. Toda namesto da bi se popolnoma osredotočil na današnjo tekmo z Radomljami v domžalskem športnem parku, je moral trener Olimpije spet več govoriti o nenogometnih zadevah. Tudi o tem, da naj bi po tekmi s Koprom ponudil svoj odstop.

Riera ne bo dovolil vmešavanja v sestavljanje ekipe

»Na takšen način zagotovo ne nameravam zapustiti ekipe. Že prvi dan, ko sem prišel v klub, sem dejal, da je v mojem interesu, da govorim le o nogometu, čeprav ne skrivam, da nisem zadovoljen z določenimi zadevami. Seveda so mi znane težave kluba in naloga vodstva je, da jih reši, vendar vse to za zdaj ne vpliva na moje delo. To je tisto, kar me zanima. V ekipi imamo 20 igralcev in vsakdo od njih je zame pomemben, zato ne želim, da bi kdor koli od njih v prestopnem roku zapustil klub. Vodstvu kluba bi zato samo dejal, naj se jih ne dotikajo,« je bil na redni novinarski konferenci odločen Španec na klopi Olimpije, ki je tudi zanikal, da bi se kdor koli od vodstva kluba vtikal v sestavo ekipe. »Še enkrat, če bi odločitve vodstva vplivale na moje delo, bom nezadovoljen in če je človek nezadovoljen pri svojem delu, bo nekaj spremenil. V tem primeru obstaja možnost, da bi lahko govorili o mojem odhodu, toda do zdaj od nikogar v vodstvu ni prišla nobena zahteva, da bi določen igralec moral igrati. Tega ne bi dovolil,« je bil odločen Riera, ki je nekaj besed namenil tudi današnji tekmi z Radomljami. »V letošnji sezoni smo že izgubili točke proti nižjeuvrščenim ekipam. Seveda smo analizirali Radomlje in vemo, kako igrajo in kako jih lahko ranimo. Pripravljeni smo na tekmo. Ko izgubljamo, poskušamo izpostaviti dobre reči, in ko zmagujemo, je to odličen trenutek izpostaviti stvari, ki bi jih lahko počeli še bolje.«

Mura gostuje v Ljudskem vrtu

Danes bo na sporedu še ena tekma. V Novi Gorici bodo gostitelji skušali presenetiti Celjane, v nedeljo ob 13. uri pa bo Bravo gostil Tabor iz Sežane. V ospredju kroga bo zagotovo tekma v Ljudskem vrtu. Prvič zato, ker v goste prihaja vse boljša Mura, ki je po sredini zmagi nad Bravom z istim številom točk na drugem mestu prehitela Koper in Celje. Drugič pa zato, ker bodo Mariborčani, ki so v prejšnjem krogu v Celju prekinili niz treh zaporednih porazov, lahko računali tudi na povratnika Josipa Iličića. Prvič po 26. avgustu 2010, ko je igral proti Palermu v evropski ligi, kamor je nato tudi odšel.

»Nismo želeli prehitevati dogodkov, Josip je razumljivo potreboval nekaj časa, da doseže ustrezno stopnjo pripravljenosti in za vrnitev v tekmovalni ritem. Vse dozdajšnje aktivnosti je uspešno prestal, tudi zadnje treninge ob višji intenzivnosti, in lahko potrdim, da se bo pridružil moštvu tudi na tekmah. Prvič bo v kadru za nedeljsko tekmo z Muro,« je mariborske navijače razveselil trener Damir Krznar.

Pari 16. kroga, danes ob 15. uri: Gorica – Celje, ob 17.30: Radomlje – Olimpija, jutri ob 13. uri: Bravo – Tabor, ob 15. uri: Maribor – Mura.