Prva teniška igralka sveta Iga Šwiatek navdušuje v Teksasu. Na sklepnem turnirju najboljše osmerice je v skupinskem delu tekmovanja prepričljivo dosegla drugo zmago ter si krog pred koncem kot zmagovalka skupine zagotovila polfinale. S Caroline Garcia sta odigrali atomski tenis, obe sta bili izjemno agresivni, dvoboj pa je Poljakinja zaključila sebi v prid s 6:3, 6:2. Francozinja je edina igralka v Fort Worthu, ki je v letošnji sezoni premagala Igo Šwiatek. Poljakinja je ob le osmih porazih letos dosegla 66. zmago v sezoni, 47. v dveh nizih. Hkrati je bila 14. zapored boljša od igralke najboljše deseterice.

»Na dvoboj sem se pripravila bolje kot na dosedanje medsebojne s Carolino. Vedela sem, da me bo napadla z vseh položajev. Ker sem bila na napad pripravljena, sem bila bolj samozavestna pri svojih udarcih, poleg tega pa sem že v prvem skupinskem dvoboju dobro začutila igralne pogoje. Vesela sem, da sem se že po dveh dvobojih uvrstila v polfinale,« je zmagovito taktiko opisala Iga Šwiatek. Na vprašanje, kako ji uspe ob tako agresivni igri narediti tako malo neizsiljenih napak, je prva igralka sveta ponudila zanimiv odgovor: »Proti Carolini vsaka igralka naredi malo neizsiljenih napak. To pa iz preprostega razloga, ker igra tako agresivno, da te prisili v napako.«

V zadnjem krogu skupinskega dela se bo Iga Šwiatek pomerila z 18-letno Coco Gauff, ki je v Fort Worthu izgubila oba dvoboja v skupini in si že zaprla vrata za uvrstitev v polfinale. Premagali sta jo tako Caroline Garcia kot Rusinja Darja Kasatkina, ki bosta o drugi polfinalistki v skupini odločali v medsebojnem dvoboju. »Presrečna sem, da sem še vedno v igri za napredovanje. V dvoboj s Coco sem vstopila zelo živčno, z vsakim udarcem pa sem bila bolj sproščena,« je po zmagi s 7:6 (8), 6:3 nad Coco Gauff povedala Darja Kasatkina.

Omenimo še, da je znana moška osmerica sklepnega turnirja, ki bo od 13. novembra potekal v Torinu. Kot zadnja sta si nastop priborila Rus Andrej Rubljov in Kanadčan Felix Auger-Aliassime, pred tem pa so si nastop zagotovili še Španca Carlos Alcaraz in Rafael Nadal, Grk Stefanos Cicipas, Norvežan Casper Ruud, Rus Daniil Medvedjev in Srb Novak Đoković.