Smučarski skakalci in skakalke še nikoli niso tako zgodaj začeli sezone svetovnega pokala. Razlog je svetovno prvenstvo v nogometu, ki bo od 20. novembra do 18. decembra v Katarju. Večina nacionalnih televizij ima sklenjene pogodbe za prenose tekem svetovnega prvenstva v nogometu, zato zlasti v predtekmovanju, ko bodo tudi po štiri tekme na dan, ni več prostora in časa za prenose tekem v smučarskih skokih. Mednarodna smučarska zveza (FIS) se je tako odločila za novost, da bodo uvodne tekme v Visli na napravi, kjer bo zaletna smučina ledena, medtem ko doskočišče ne bo prekrito s snegom, ampak s plastiko. Zaradi te novosti je morala FIS celo spremeniti pravila. Direktor svetovnega pokala za moške Sandro Pertile je zatrdil, da bo to edina takšna tekma v letošnji sezoni.

Smučarski skoki postajajo podobni tenisu

»Tekmovanja svetovnega pokala morajo potekati na snežni podlagi. V izjemnih okoliščinah so tekme lahko z ledeno zaletno smučino in doskočiščem iz plastike. Segrevanje ozračja je dejstvo in treba je gledati naprej, saj ne vemo, kaj bo čez deset let. Smučarski skoki so prilagodljiv šport in takšna tekma je velika pridobitev za prihodnost. Na zaletišču sta lahko keramika ali ledena smučina, doskočišče pa je lahko prekrito s snegom ali s plastiko. S tem postajamo podobni tenisu, ki ga igrajo na različnih podlagah. Ker v Visli ni bilo treba izdelovati snega s stroji, to pomeni velik prihranek denarja in energije,« je pojasnil 53-letni Sandro Pertile, ki je naletel tudi na kritike zaradi koledarja. Po tekmah v Visli bo tri tedne premora do naslednje preizkušnje v Ruki in nato znova dva tedna do treh tekem v Neustadtu. FIS se je svetovnemu prvenstvu v nogometu podredila tudi tako, da bodo nekatere preizkušnje v času do božiča zgodaj dopoldne, torej še preden bodo sodniki dali znak za začetek tekem v Katarju.

V poolimpijski sezoni bo veliko novosti. Uvedli so novo super ekipno tekmo, kjer sta v zasedbi le po dva skakalca oziroma skakalki, ki tekmujejo v treh serijah na izpadanje. Povečan je dodatek točk za veter v hrbet. Opravili so nove meritve telesne višine vseh tekmovalcev in tekmovalk, da bi preprečili manipulacije pri opremi, ki jo bo pri moških kontroliral Avstrijec Christian Kathol, potem ko je spomladi odstopil Finec Mika Jukkara. Ženske bodo imele premierni nastop na letalnici v Vikersundu, kjer pa tekma ne bo štela za svetovni pokal, ampak bo le tekma FIS, na kateri bo lahko nastopilo le 15 najboljših skakalk na svetu, ki so stare vsaj 18 let.

V kvalifikacijah najboljši Slovenec Anže Lanišek na 13. mestu

V vseh reprezentancah je pred začetkom sezone, katere vrhunec bo svetovno prvenstvo od 21. februarja do 5. marca v Planici, veliko pričakovanj in tudi negotovosti, kakšna je pripravljenost v primerjavi s konkurenco. Med moškimi, kjer je kakovostni vrh zelo širok, bo veliki kristalni globus branil Japonec Rjoju Kobajaši. Poljak Dawid Kubacki je bil najboljši v skupnem seštevku poletne velike nagrade, potem ko je po neuspešni lanski sezoni selektorski stolček zapustil Čeh Michael Doležal (postal je pomočnik Avstrijca Stefana Horngacherja v reprezentanci Nemčije) in je nanj sedel 33-letni Avstrijec Thomas Thurnbichler, ki je tako mlajši od zvezdnikov Kamila Stocha in Piotra Žyle. V kvalifikacijah v zahtevnih razmerah z dežjem je zmagal Kubacki, izmed šestih Slovencev, ki so se vsi uvrstili na današnjo tekmo, pa je bil najboljši Anže Lanišek na 13. mestu, potem ko je bil na treningu četrti in tretji. »Prav slabo ni bilo, vrhunsko pa tudi ne,« je bil jedrnat Anže Lanišek.

V kvalifikacijah žensk je bila najboljša Slovenka Ema Klinec, ki je vse poletje trenirala s klubskim trenerjem iz Alpine Žiri. »Skakalnica je zahtevna. Če imaš slab veter, nimaš nobenih možnosti. Na tekmah, ki se ju že zelo veselim, bo treba imeti tudi malo sreče,« je povedala Ema Klinec. Slovenski uspeh sta dopolnili Nika Križnar s tretjim in Urša Bogataj, zmagovalka poletne velike nagrade, z osmim mestom. Velik kristalni globus brani Avstrijka Marita Kramer (četrta v kvalifikacijah), veliko oči je uprtih v Japonko Saro Takanaši (13. v kvalifikacijah) in norveško povratnico po težavah s težo Maren Lundby (14. v kvalifikacijah).

Visla v številkah Svetovni pokal v smučarskih skokih, kvalifikacije, moški: 1. Kubacki (Pol) 140,5 (133), 2. Granerud (Nor) 139,3 (132), 3. Žyla (Pol) 133,1 (131), 4. Raimund (Nem) 132,8 (129), 5. Hayboeck 132,2 (128), 6. Tschofenig 132,1 (130,5), 7. Fettner (vsi Avs) 132 (122), 8. Forfang (Nor) 131,9 (132), 9. Stoch (Pol) 131,6 (127), 10. Ashenwald (Avs) 128,4 (127), 13. Lanišek 127,3 (125,5), 22. Kos 123,9 (124), 28. Jelar 120,5 (121), 32. P. Prevc 118,7 (120), 39. D. Prevc 114,3 (118,5), 44. Zajc (vsi Slo) 110 (117). Ženske: 1. Klinec (Slo) 126,6 (128,5), 2. Opseth (Nor) 125,5 (129,5), 3. Križnar 122,4 (127), 4. Kramer (Avs) 114,9 (121,5), 5. Althaus (Nem) 113,4 (122), 6. Westman (Šve) 111,9 (130,5), 7. Pinkelnig (Avs) 111 (123), 8. Bogataj (Slo) 109,4 (118,5), 9. Pagnier (Fra) 109 (118), 10. Strate (Kan) 105,7 (122), 30. Prevc 75,6 (106), 37. Komar 62,9 (102), 40. Repinc Zupančič (vse Slo) 43,9 (87,5).